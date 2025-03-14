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軍艦原來這麼大！海軍敦睦艦隊台中港首日擠進上千人
台中港今天一連兩天迎來海軍敦睦遠航訓練支隊，18、19號碼頭一字排開3艘軍艦，康定級武昌艦（1207）、磐石艦（532）、成功級鄭和艦（1103），上千民眾專程前來觀看國軍的主力戰艦，陸續登艦前更趨前拍照留影，不禁驚呼「原來軍艦這麼大！」
敦睦艦隊今天起移師台中港，派遣油彈補給艦「磐石艦」、成功級飛彈巡防艦「鄭和艦」及康定級飛彈巡防艦「武昌艦」靠港，「磐石艦」以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，設置10大展區，讓市民近距離欣賞大型軍艦機會，更有台灣之光專區，展示近來為國光爭光的優秀運動員簽名用具，去年在國際12強棒球賽中奪冠的中華隊，一顆全隊簽名球最吸睛。
台中港碼頭現場並安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊帶來精采演出，海軍儀隊薛皓羽說，很高興隨遠航任務到各友邦國家演出，6年來開闊自已的視野；海軍官校學生劉宥均表示，敦睦遠航訓練對自己而言是一個挑戰，更是人生的寶貴經驗，透過適應艦艇生活，學習到很多新奇的事物，目前非常期待下部隊投身海軍服役。
未來敦睦遠航艦隊在台中港開放參觀時間為3月14、15日上午9時至下午3時，市民前往參觀需攜帶個人身分證件（身分證、駕照或健保卡）；未滿14歲孩童，如未具身分證，可由親屬陪同入營；外籍人士未經事先申請則不得入營。相關資訊可至中華民國海軍臉書粉絲專頁查詢。
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