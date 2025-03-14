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批賴清德拋恢復軍審一片空白 黃國昌：請把版本拿出來

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團今在議場前受訪，黃國昌批恢復軍事審判一事是一片空白。記者張曼蘋／攝影
民眾黨立院黨團今在議場前受訪，黃國昌批恢復軍事審判一事是一片空白。記者張曼蘋／攝影

賴清德總統昨拋出恢復軍事審判，民眾黨立院團總召黃國昌今表示，賴清德拋出要恢復軍審制度是一片空白，沒有討論、沒有草案，只要質疑民進黨走回頭路的人就被打成中共同路人。黃強調，「請民進黨把版本拿出來。」

黃國昌今在議場前受訪，表示當初25萬人送洪仲丘，在凱道上大家的感動，相信整個台灣社會都還記得，如果民進黨當初推動廢除軍事審判制度是為揮別過去威權時代，是為了讓軍人有真正公平審判的系統，「請問今天恢復軍審法，要解決的問題是什麼？」

黃國昌強調，軍審法不是實體法，不牽涉到任何罪行、法定刑的輕重，是一個程序法，關係的是誰當審判者以及軍法程序到底是什麼。

黃國昌表示，目前賴清德拋出要恢復軍審制度一片空白，沒有討論、連草案都沒有、軍審法扮演核心關鍵地位的國防部長也不見，導致目前台灣社會針對賴清德要推動的恢復軍審法，到底要解決什麼問題、提出什麼解方？大家通通都不知道。

黃國昌說，民進黨要大走回頭路，要去迎接過去國防部長顧立雄說的「絕對不能讓軍法制度復辟」時，外界發現毫無實質內容可討論。民進黨政府拋出口號但完全沒有任何內容，而質疑民進黨走回頭路，一夕之間全部被打為中共同路人，「到底要多無能的政府才會繳不出像樣的成績單，藉由一天到晚口號的操弄，要撕裂台灣社會」。

黃國昌表示，公共政策回到實質面上理性討論，要理性討論民進黨要推動的軍審法改革，「請民進黨把版本拿出來，昨天國防部面對記者提問草案在哪裡？根本沒有草案；什麼時候要提出？也沒有時間表，怎麼會有一個執政團隊的施政如此荒腔走板，令人不敢相信。」

民進黨 軍審 黃國昌

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