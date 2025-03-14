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獨／賴清德宣布恢復軍事審判 國民黨團提公投反制

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統昨天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，引發輿論譁然。國民黨立院黨團今天舉行黨團大會，決定推出反投反制，詢問民眾是否同意「效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」圖／聯合報系資料照片
賴清德總統昨天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，引發輿論譁然。國民黨立院黨團今天舉行黨團大會，決定推出反投反制，詢問民眾是否同意「效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨天宣布，在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面，將全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，引發輿論譁然。國民黨立院黨團今天舉行黨團大會，決定推出公投反制，將詢問民眾是否同意「效法烏克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」

國民黨團今早舉行黨團大會，會中決定除確定推動反廢死公投以外，由於賴清德昨天首度公開宣示「中國是境外敵對勢力」，並提出五大國安威脅、17項因應策略，引發國人焦慮，因此決定提出公投反制。

提案內容指出，有鑑於賴清德總統首次稱中國是境外敵對勢力，並於國安會議中提出恢復軍事審判等政策。爰擬具公投提案主文為「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，兩岸進入準戰爭狀態，你是否同意效法鳥克蘭實施軍事戒嚴，恢復軍事審判？」，是否有當？敬請全民公決。

據掌握，兩公投案最快下周提出，若下周五立法院會竟付二讀的話，需要一個月的協商冷凍期，4月18日之後就可以在院會闖關。

公投 國安會 賴清德

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