賴清德宣示恢復軍事審判 嚴德發：嚇阻中共滲透、恢復軍紀

賴清德總統昨首次將對岸標定為「境外敵對勢力」，並拋出恢復軍事審判制度。退輔會主委嚴德發今在立法院受訪，指出此舉主要是維護國家安全，能嚇阻中共對台灣滲透，並有助於恢復軍紀和各級部隊領導統御。至於是否意味到準戰爭狀態，嚴強調，是兩回事。

立法院今施政總質詢，曾任國防部長的嚴德發會前受訪時表示，他個人看法，此舉主要是維護國家安全，因為每天中共文攻武嚇越演越烈，恢復軍事審判，具有嚇阻中共對台灣滲透、統戰陰謀、吸取情報的功能。

嚴德發接著說，恢復軍事審判的第二個功能，有助於恢復軍紀，軍紀是軍隊命脈，軍紀嚴明的部隊才有戰力；第三個功能也有助於各級部隊領導統御、管教，這對整體部隊是好事。

至於國防部長顧立雄過去曾說不允許軍法復辟，此次恢復軍事審判是復辟？嚴德發不認同地說，軍事審判法主要對象是現役軍人，國防部會有所規畫。

現場媒體追問，是否意味來到準戰爭狀態。嚴德發強調，這是兩回事。