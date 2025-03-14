賴總統昨首稱中國是敵對勢力 12共機8共艦擾台

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現12架次中共軍機、7艘共艦、公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

賴清德總統昨天召開國安高層會議，會後他首度公開宣示「中國是境外敵對勢力」，並提出五大國安威脅、十七項因應策略。大陸國台辦昨晚用四個「凡是」警告賴總統，如果「台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

據國防部統計，從昨（13）日清晨到今（14）日清晨6時為止，共計偵獲共機12架次、共艦7艘、公務船1艘在台海周邊活動。其中9架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域徘徊。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時到下午4時45分為止，發現中共戰鬥機4架次在台海中線沿線活動，其中1架次曾跨越中線，進入我西南空域。另外，昨天上午11時10分到傍晚4時20分，也發現共軍戰鬥機8架次於西南空域活動。