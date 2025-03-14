大陸稱將對台獨採斷然措施 顧立雄：隨時備戰

大陸國台辦昨晚針對賴清德總統宣布「因應五方面威脅」的「17項策略」，強調若台獨分裂勢力突破紅線，將不得不採取「斷然措施」。國防部長顧立雄今早表示，國防部隨時備戰，不然存在的價值是什麼，中國每次都在放這些話。

大陸國台辦發言人陳斌華昨晚表示，賴清德極力渲染「大陸威脅」，將大陸界定為「境外敵對勢力」，拋出所謂「因應五方面威脅」的「17項策略」，台獨立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。如果台獨分裂勢力膽敢突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施。

顧立雄今早回應陸方說法，表示國防部隨時做好備戰，不然國防部存在的價值是什麼？他不認為做好「平戰轉換」的工作，就已經由平轉戰，國防部中心任務就是隨時做好備戰準備。軍審做好平戰轉換，就是他認為應全盤修正的原因。其他的演訓，做好備戰工作，都是國防部應做的事情，不會因為做好這些備戰工作，就是由平轉戰。

針對大陸宣稱斷然措施是否要開戰，顧立雄說，中國每次都在放這些話，國防部、國軍的任務就是隨時做好備戰，但就我方來講，會採取嚴密警戒跟手段，來監視共軍相關作為。