快訊

最新！金秀賢認了與金賽綸交往 目前「情緒極度不穩定」

兒童禁令／少子化加重厭童氛圍 學者示警別養出冷漠世代

美航客機在機場登機門前起火！178名乘客站機翼撤離 濃煙直竄畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

昔反對軍審復辟 顧立雄：打造公平新審判制度

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統昨日宣布恢復非戰時軍事審判制度，被質疑立場轉彎。國防部長顧立雄今早受訪表示，與其說要恢復軍審，不如要打造全新的軍審制度，符合正當法律原則、公平審判原則的全新軍審制度。圖／聯合報資料照片
賴清德總統昨日宣布恢復非戰時軍事審判制度，被質疑立場轉彎。國防部長顧立雄今早受訪表示，與其說要恢復軍審，不如要打造全新的軍審制度，符合正當法律原則、公平審判原則的全新軍審制度。圖／聯合報資料照片

賴清德總統昨日宣布恢復非戰時軍事審判制度，被質疑立場轉彎。國防部長顧立雄過去曾言不容軍法復辟，如今也被質疑立場轉彎。顧今早受訪表示，他初衷不變，與其說要恢復軍審，不如要打造全新的軍審制度，符合正當法律原則、公平審判原則的全新軍審制度。

針對賴總統宣布恢復軍審，且顧立雄立場轉變是打臉12年前的自己。顧說，他的初衷沒有任何改變，過去的軍事審判制度有不被人信任的歷史存在，與其說現在是要恢復軍審，不如說要打造全新的軍審制度，這樣的軍審制度是一個符合正當法律原則、公平審判原則的全新軍審制度，所以為何提出要全盤檢討、修正「軍事審判法」。

顧立雄指出，包括讓軍法官身分獲得保障，所以要制定「軍法官人事條例」、「軍事法院組織法」乃至「軍事檢察署組織法」。要揮別的是過去那段不被人信任的軍審歷史，重新建構兼顧人權保障，發現真實，以及軍紀維持的新的軍審制度。

顧立雄強調，他要說明一點，當時是仍然維持，戰時現役軍人受軍審，但從民國103年至今，現在因為沒有從事任何軍審工作，相關的人才、制度以及應有的強化軍審作為，乃至於軍法官的身分保障，一旦「由平轉戰」，不可能憑空生出能夠發現真實，兼顧人權保障、軍紀維護的審判制度，應該在現在就做好平時審判制度，適度維護，或重新打造合乎公平法院制度設計的軍審制，才可以因應「平戰轉換」。

人權 軍審 顧立雄

延伸閱讀

賴清德轉彎恢復軍事審判 許宇甄：歷史照盡政客噁心嘴臉

昔喊「絕不許軍法復辟」 顧立雄立場曝光：堅持建立公平法律制度

軍審制度恢復…民眾黨：進步價值轉眼拋棄 台灣法治「德意志」說了算

顧立雄昔反軍法復辟 國防部今喊「軍人由軍法審判將保障人權」

相關新聞

賴總統昨首稱中國是敵對勢力 12共機8共艦擾台

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現12架次中共軍機、7艘共艦、公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方...

昔反對軍審復辟 顧立雄：打造公平新審判制度

賴清德總統昨日宣布恢復非戰時軍事審判制度，被質疑立場轉彎。國防部長顧立雄過去曾言不容軍法復辟，如今也被質疑立場轉彎。顧今...

當兵曾在軍法庭 他樂見恢復軍審「整治軍中賤骨頭」但勿當黨國打手

賴清德總統昨宣布恢復軍事審判制度，早年當兵曾支援軍事法庭的北部一家醫院營運長陳仕津透過臉書分享參與過的經歷，他說，軍事法...

曾喊「不允許軍法復辟」 顧立雄：打造全新軍審制度

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，軍法官將重回第一線。曾任律師的國防部長顧立雄遭質疑與過去立場不同，顧立雄今天表示，自...

否認提恢復軍審 翁曉玲：是避免戰時軍人一般刑事交普通法院

賴清德總統昨天宣布將恢復軍事審判制度，引發在野批評。民進黨立委王定宇則指國民黨立委翁曉玲去年也提出「軍事審判法」修正草案...

大陸稱將對台獨採斷然措施 顧立雄：隨時備戰

大陸國台辦昨晚針對賴清德總統宣布「因應五方面威脅」的「17項策略」，強調若台獨分裂勢力突破紅線，將不得不採取「斷然措施」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。