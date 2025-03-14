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當兵曾在軍法庭 他樂見恢復軍審「整治軍中賤骨頭」但勿當黨國打手

聯合報／ 記者牟玉珮／台北即時報導
前國防部軍法局軍事法庭外一景。圖／本報資料照
前國防部軍法局軍事法庭外一景。圖／本報資料照

賴清德總統昨宣布恢復軍事審判制度，早年當兵曾支援軍事法庭的北部一家醫院營運長陳仕津透過臉書分享參與過的經歷，他說，軍事法庭審檢合一，就司法獨立的角度來看不可能獨立，喜聞樂見軍事法庭的回復，因為軍中確實一堆軟骨頭、賤骨頭需要整治威嚇，他希望回復後的軍事法庭更獨立專業，不要再當黨國的打手，「吊打敗類的同時能夠向威權勇敢地說，不！」

陸軍下士洪仲丘2013年在軍中疑遭凌虐致死，促成軍法偵審歷史性變革，軍事審判法修法通過，平時犯陸海空軍刑法，由一般司法機關處理。而為因應中共對國軍滲透及間諜活動威脅，賴清德昨宣布要恢復軍事審判制度。

曾於民國86到87年間在某司令部服義務役的陳仕津分享說，他當年因大學本科而支援軍事法庭一年半直至退役。在那裡寫筆錄可以寫到腕關節發炎，眼睛角膜刮傷，他認為被停機中的那個舊軍事法庭，就司法獨立的角度來看不可能獨立，審檢合一、誘導訊問那是司空見慣的事，移送人犯去軍監，軍監內漠視人權，動輒體罰打罵也確實存在。

他說，當時軍事法庭的功能傾向於黨國威權在軍中的延伸，但軍法人員不見容於司法體系，常常飽受司法圈學院派的輕視奚落，被視為末流人才，外界表面上的尊重，看的還是軍事法庭背後的槍桿子。但是論及審檢程序的儀軌與書狀製作的嚴謹，那又是普通法院拍馬不及的，不管好壞，如今都是歷史的沈積。

他回憶起一個小故事說，當年某個本部連的上兵老鳥，自以為是屆退紅軍可以擺爛，站大門衛兵哨喝酒架槍爛醉，結果被夜歸的參謀長撿屍，交代給連長看著辦！連長下令安官偕同二槍兵備車押送30公尺外軍事法庭，那只老鳥被架著軟腿接受檢察官飛砸六法全書伺候，最後責付連長禁閉室招待，乖了，乖乖頂著光頭光榮退伍。那是他在軍事法庭漫長役期中，覺得最解氣的一次。

他喜聞樂見軍事法庭的回復，因為軍中確實一堆軟骨頭、賤骨頭需要整治威嚇，軍綱確實需要法紀樹立，軍事保密防諜的法律強度不是普通法院的非軍事人員可以理解的。但他希望回復後的軍事法庭，能更獨立些、更專業些，不要再當黨國的打手，「吊打敗類的同時能夠向威權勇敢地說，不！」

有網友對於恢復軍審表示憂心，說「感覺是無法公正的，只會淪為剷除異已的打手，綠色恐怖擴大版圖」，對此陳仕津回應說，「綠色恐怖之所以會擴大，是因為我們恐綠。總的來說，台灣人曾經恐藍，一直恐紅，現在恐綠！要和美麗的同學學習，只有自己堅強起來，才不會成為色盲鴕鳥。」

景美人權文化園區軍事法庭的外牆。圖／本報資料照
景美人權文化園區軍事法庭的外牆。圖／本報資料照

司法 綠色 賴清德

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