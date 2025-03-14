中國大陸斷海纜 學者籲川普挺台發展低軌衛星保聯外通訊

台灣近期發生海纜遭斷事件，美國學者投書呼籲美國總統川普政府支持台灣發展強大低軌衛星通訊系統，以緩解中國破壞電纜對台灣聯外通訊的衝擊；學者也建議台灣政府定期向大眾通報中國行動，協助分辨真實威脅及錯誤資訊。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊今天刊出喬治城大學教授白曼（Daniel Byman）及美國戰略暨國際研究中心（CSIS）國防安全部門總裁瓊斯（SethJones）聯名發表的「如何強化台灣—美國必須協助台灣因應中國的灰色地帶戰術」專文。

兩人指出，台灣電信基礎設施脆弱。2023年2月，兩艘中國商船切斷連接台灣本島與馬祖群島的海底電纜，導致網路通訊中斷。今年1月，1艘與中國有關的貨船又損壞了另1條海底光纖電纜。

白曼及瓊斯說，台灣依賴歐洲衛星業者EutelsatOneWeb提供低軌衛星服務及備援微波通訊。然而OneWeb的頻寬不足，無法彌補台灣全部或大部分光纖電纜受損可能帶來的影響。

兩人說，但台灣確實需要強大的衛星服務來減少對海底電纜網路的依賴。最合乎邏輯的替代方案是亞馬遜旗下網路衛星系統古柏（Kuiper）。台灣已與古柏討論合作，但需要加快推進協議的速度。

學者們除了呼籲川普政府支持台灣建構強大低軌通訊實力外，也建議台灣與谷歌（Google）、微軟（Microsoft）及亞馬遜網路服務（Amazon WebServices）等美國雲端供應商合作，將關鍵資料備份儲存在海外。

根據文章，雖然每個政府都傾向購買本地產品，但將資料儲存在台灣公司提供的雲端，會使資料更容易受到中國網攻、間諜活動和透過飛彈或其他攻擊造成的物理破壞。

文章也說，中國斷海纜、發動網攻及海空侵擾、進行軍演及模擬封鎖台灣等情形應更「公開化」。

學者們寫道，台灣政府擔心強調中國威脅的程度會使民眾陷入恐慌，但仍有必要對北京迅速擴張的能力及咄咄逼人的行動發出更急迫的示警。

他們建議，台灣建立以數據為導向的公共通訊平台，定期向民眾通報中國在台灣周邊行動，這不僅能促進公共討論，還能幫助民眾分辨真實的威脅及錯誤資訊。

「同時台灣應在各政府部會間建立更統一的戰略通訊機制，以確保在威脅等級方面向台灣人民傳達一致的訊息」。