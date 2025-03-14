快訊

最新！金秀賢認了與金賽綸交往 目前「情緒極度不穩定」

兒童禁令／少子化加重厭童氛圍 學者示警別養出冷漠世代

美航客機在機場登機門前起火！178名乘客站機翼撤離 濃煙直竄畫面曝

中國大陸斷海纜 學者籲川普挺台發展低軌衛星保聯外通訊

中央社／ 華盛頓13日專電
台灣海峽北端的台馬海纜16日再遭破壞。示意圖。聯合報系資料照
台灣海峽北端的台馬海纜16日再遭破壞。示意圖。聯合報系資料照

台灣近期發生海纜遭斷事件，美國學者投書呼籲美國總統川普政府支持台灣發展強大低軌衛星通訊系統，以緩解中國破壞電纜對台灣聯外通訊的衝擊；學者也建議台灣政府定期向大眾通報中國行動，協助分辨真實威脅及錯誤資訊。

美國「外交事務」（Foreign Affairs）期刊今天刊出喬治城大學教授白曼（Daniel Byman）及美國戰略暨國際研究中心（CSIS）國防安全部門總裁瓊斯（SethJones）聯名發表的「如何強化台灣—美國必須協助台灣因應中國的灰色地帶戰術」專文。

兩人指出，台灣電信基礎設施脆弱。2023年2月，兩艘中國商船切斷連接台灣本島與馬祖群島的海底電纜，導致網路通訊中斷。今年1月，1艘與中國有關的貨船又損壞了另1條海底光纖電纜。

白曼及瓊斯說，台灣依賴歐洲衛星業者EutelsatOneWeb提供低軌衛星服務及備援微波通訊。然而OneWeb的頻寬不足，無法彌補台灣全部或大部分光纖電纜受損可能帶來的影響。

兩人說，但台灣確實需要強大的衛星服務來減少對海底電纜網路的依賴。最合乎邏輯的替代方案是亞馬遜旗下網路衛星系統古柏（Kuiper）。台灣已與古柏討論合作，但需要加快推進協議的速度。

學者們除了呼籲川普政府支持台灣建構強大低軌通訊實力外，也建議台灣與谷歌（Google）、微軟（Microsoft）及亞馬遜網路服務（Amazon WebServices）等美國雲端供應商合作，將關鍵資料備份儲存在海外。

根據文章，雖然每個政府都傾向購買本地產品，但將資料儲存在台灣公司提供的雲端，會使資料更容易受到中國網攻、間諜活動和透過飛彈或其他攻擊造成的物理破壞。

文章也說，中國斷海纜、發動網攻及海空侵擾、進行軍演及模擬封鎖台灣等情形應更「公開化」。

學者們寫道，台灣政府擔心強調中國威脅的程度會使民眾陷入恐慌，但仍有必要對北京迅速擴張的能力及咄咄逼人的行動發出更急迫的示警。

他們建議，台灣建立以數據為導向的公共通訊平台，定期向民眾通報中國在台灣周邊行動，這不僅能促進公共討論，還能幫助民眾分辨真實的威脅及錯誤資訊。

「同時台灣應在各政府部會間建立更統一的戰略通訊機制，以確保在威脅等級方面向台灣人民傳達一致的訊息」。

低軌衛星 海纜 網路 美國 衛星通訊

延伸閱讀

全球貿易戰升級 川普揚言絕不讓步

俄羅斯不同意立即結束烏戰？普亭正式表態 想與川普討論

華爾街日報：川普家族有意入主幣安交易所

再談格陵蘭併入美國 川普稱有信心會實現

相關新聞

賴總統昨首稱中國是敵對勢力 12共機8共艦擾台

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現12架次中共軍機、7艘共艦、公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方...

昔反對軍審復辟 顧立雄：打造公平新審判制度

賴清德總統昨日宣布恢復非戰時軍事審判制度，被質疑立場轉彎。國防部長顧立雄過去曾言不容軍法復辟，如今也被質疑立場轉彎。顧今...

當兵曾在軍法庭 他樂見恢復軍審「整治軍中賤骨頭」但勿當黨國打手

賴清德總統昨宣布恢復軍事審判制度，早年當兵曾支援軍事法庭的北部一家醫院營運長陳仕津透過臉書分享參與過的經歷，他說，軍事法...

曾喊「不允許軍法復辟」 顧立雄：打造全新軍審制度

賴清德總統昨天宣布恢復軍事審判制度，軍法官將重回第一線。曾任律師的國防部長顧立雄遭質疑與過去立場不同，顧立雄今天表示，自...

否認提恢復軍審 翁曉玲：是避免戰時軍人一般刑事交普通法院

賴清德總統昨天宣布將恢復軍事審判制度，引發在野批評。民進黨立委王定宇則指國民黨立委翁曉玲去年也提出「軍事審判法」修正草案...

大陸稱將對台獨採斷然措施 顧立雄：隨時備戰

大陸國台辦昨晚針對賴清德總統宣布「因應五方面威脅」的「17項策略」，強調若台獨分裂勢力突破紅線，將不得不採取「斷然措施」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。