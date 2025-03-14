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勇鷹黑盒子撈獲 將解讀失事原因

聯合報／ 記者李人岳尤聰光／連線報導
空軍委外銓日儀公司打撈墜海勇鷹高教機，歷經2個星期作業，前天將機頭及黑盒子打撈上船，並放置於船後段甲板。記者尤聰光／攝影
空軍委外銓日儀公司打撈墜海勇鷹高教機，歷經2個星期作業，前天將機頭及黑盒子打撈上船，並放置於船後段甲板。記者尤聰光／攝影

空軍機號1130勇鷹高教機上月15日在台東近海墜海，歷經兩周，前天終於打撈到機頭及黑盒子，重要的機後身發動機預計近日就能打撈上來。國防部顧立雄昨說，後續將解讀，從人因，機械和環境三大方向了解失事原因。

軍方透露，雖已打撈到機頭及黑盒子，但因台東富岡漁港水深較淺，寶拉麗絲3號作業船無法進港，因此已打撈到的機骸將載往西部港口，再轉往台東志航基地或台中清泉崗後續調查。

勇鷹高教機初步研判是因雙動機失效墜海，軍方委託銓日儀公司打撈，上月19日海巡單位完成機體定位後，寶拉麗絲3號2月27日即抵達失事海域展開前置作業。可惜接連碰到海象不佳，返回母港整補，前天再前進都蘭鼻海域，當天就打撈到部分機骸。

顧立雄昨赴立法院，針對失事後檢修情況及交機進度專案報告。對於國防部報告著重飛機機械檢修狀況，民眾黨立委林憶君質疑是急著「找理由」撇清責任，甚至企圖甩鍋找戰犯。顧立雄說，這是委員會設定的題目，軍方並沒斷定失事原因。

立委羅美玲詢問，失事原因還沒確定，勇鷹機隊3月5日就已復飛，難道沒有飛安疑慮？顧立雄說，有戰機失事都會執行天安特檢，但失事原因調查判斷通常需1年左右，因此依慣例全機檢查，確保安全因素後，先訓教官再訓學員，循序漸進恢復訓練。

羅美玲追問，該架失事的勇鷹高教機，過去修維護紀錄是否異常？空軍司令部參謀長王德揚說，這架教練機失事前的維修紀錄沒有問題，確切失事原因還要由專案小組調查後做出最後報告。

勇鷹 國防部 顧立雄

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