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勇鷹機頭及黑盒子昨撈獲 軍方透露雙發動機打撈進度

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍委外銓日儀公司打撈墜海勇鷹高教機，歷經2個星期作業，昨天將機頭及黑盒子打撈上船，並放置於船後段甲板。記者尤聰光／攝影
空軍委外銓日儀公司打撈墜海勇鷹高教機，歷經2個星期作業，昨天將機頭及黑盒子打撈上船，並放置於船後段甲板。記者尤聰光／攝影

空軍第7聯隊台東志航基地一架編號1130勇鷹高教機2月15日因雙發動機失效墜海，飛訓部少校訓練官林瑋跳傘獲救。空軍委外銓日儀公司打撈，歷經2周昨天將機頭及黑盒子打撈上船。軍方透露，重要機後身的發動機，這幾天就會打撈上來，並將機骸送往西部，以利後續調查。

軍方官員透露表示，目前只打撈機頭及黑盒子上船，重要機後身的發動機，這幾天就會打撈上來，因富岡漁港水深較淺，讓打撈作業船寶拉麗絲3號無法進港，因此，機骸將載往西部港口後，再轉往台東志航基地或台中清泉崗進行後續調查工作，相關打撈作業仍依合約進行中。

據了解，銓日儀公司專業人員執行勇鷹打撈任務，利用這幾天海況良好機會，全力打撈，昨天下午傳出機前頭及黑盒子打撈上岸的佳音，國防部長顧立雄今天上午也證實這項消息。不過銓日儀公司及參與打撈專業人員因礙於與軍方簽署保密協定，都堅拒透露打撈詳情。

勇鷹 台東志航基地 黑盒子

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