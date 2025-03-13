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賴清德提國防預算達GDP 3% 顧立雄：獲華府肯定

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國防部長顧立雄上午到立法院外交及國防委員會報告，上午進入會議時前接受媒體聯訪。記者林伯東／攝影
國防部長顧立雄上午到立法院外交及國防委員會報告，上午進入會議時前接受媒體聯訪。記者林伯東／攝影

國防部長顧立雄今天到立法院外交及國防委員會報告「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」並備質詢。上午受訪時被問到美方部分人士認為台灣國防預算應增加至GDP10%，顧立雄表示大家是參照部分美國內閣被提名人，在美國國會所表示的意見，但就他所知當賴清德總統提出台灣國防預算將會達到GDP3%目標，「華府是肯定」。

顧立雄強調因為雙方都有共同目標，就是認為台灣要提高國防預算，強化自我防衛能力，因為印太地區和平穩定跟現狀維持，是美國核心利益。所以美國希望台灣持續強化自我防衛能力，以實力來換取和平，這部分台美有共同目標，方法也是一致，現在賴總統已做政策決定，國防部會以國防預算達GDP 3%做相關預算規畫，也不排除會提出特別預算。

國防部長顧立雄上午到立法院外交及國防委員會報告「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」並備質詢。記者林伯東／攝影
國防部長顧立雄上午到立法院外交及國防委員會報告「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」並備質詢。記者林伯東／攝影

國防預算 美國 顧立雄

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