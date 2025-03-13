士兵手機內演訓照外流 顧立雄：凸顯MDM發揮功能

陸軍前吳姓士兵於民國112年不慎遺失手機，手機內圖片遭外流。國防部長顧立雄今天表示，手機內的照片是屬於部隊攝影人員拍攝，已奉核可公開的照片，也凸顯MDM（國軍智慧型手機自動化管理系統）發揮功能，手機無法在營區拍攝。

針對網路社群流傳「137旅官兵手機資訊外流」，陸軍第八軍團指揮部昨天表示，前吳姓士兵於112年不慎遺失手機，發覺後即主動完成警局備案及手機註銷程序申請，網路流傳內容均未涉及機敏資訊。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」，並備質詢。顧立雄上午進入會議時前接受媒體聯訪。

針對外界評論MDM（國軍智慧型手機自動化管理系統）形同虛設，顧立雄表示，MDM是進入營區之後，具有不能夠攝、錄影、定位以及藍芽的功能，軍方現在檢視遺失手機所外流的照片，更顯示MDM具有的功能，因為相關照片並不是官兵用手機在營區內拍攝，而是部隊的攝影人員所攝影，已奉核可以公開的紀念照片，這顯示MDM無法在營區內拍攝的功能。

立法院昨天針對行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案投票，最終在國民黨、民眾黨合力下，覆議案未能過關。

對於國防預算的刪減，顧立雄表示，因為不得流用預算，因此以操演縮減規模、射擊發數減少來因應，至於國軍官兵待遇調整，國防部會編列人員維持費，等待行政院核定後執行，若是今年下半年執行的話，國防部會籌措財源，若是明年則是會編列相關預算。

至於美方部分人士認為台灣國防預算應增加至GDP10%，顧立雄表示，大家是參照部分美國內閣被提名人，在美國國會所表示的意見，但就他所知，當總統賴清德提出台灣國防預算將會達到GDP 3%目標，「華府是肯定」，因為雙方都有共同目標，就是認為台灣要提高國防預算，強化自我防衛能力，因為印太地區和平穩定跟現狀維持，是美國核心利益。

顧立雄表示，所以美國希望台灣持續強化自我防衛能力，以實力來換取和平，這部分台美有共同目標，方法也是一致，現在賴總統已做政策決定，國防部會以國防預算達GDP 3%做相關預算規劃，也不排除會提出特別預算。

傳聞美方要求台灣將義務役役期延長至2年，顧立雄鄭重說明並澄清，現在義務役確定沒有任何規劃要延長為2年，美方也沒有提出要求要改為2年。

對於民眾黨立委林憶君批評國防部今天有關勇鷹高教機失事的專案報告，失事原因定調為機械故障是「甩鍋」。顧立雄表示，國防部今天所提出的報告，是根據委員會召委所設定題目，是屬於檢修層面，軍方並沒有定調勇鷹失事的關鍵是機械因素，當然不排除其他相關人因或環境因素。

顧立雄表示，軍方昨天下午打撈到前機身，也打撈出黑盒子，後續會根據黑盒子及可以判定肇事原因的設備，加以解析後，判斷真正的失事原因。