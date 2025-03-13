首架F-16 Block70出廠 顧立雄：我方副部長層級主持
空軍向美採購66架F-16 Block70戰機，第一架戰機預計近期終於將出廠，國防部長顧立雄透露，我方規劃副部長層級官員赴美主持出廠典禮，空軍則將由副參謀長出席儀式。
空軍向美國採購66架F-16 Block70戰機，經延宕多時後，第一架可望在4月出廠，先前傳出空軍司令鄭榮豐上將將與國防部高層赴美主持出廠典禮。顧立雄今天在立法院外交國防委員會，面對民進黨立委陳俊宇的質詢時透露，我規劃由副部長層級的官員出席；王德揚則說，空軍預劃由副參謀長參加出廠典禮。
不過面對立委的追問，顧立雄說，美方有提出建議的規劃，不過確切名單目前還是暫時保留。先前空軍司令部表示，將持續透過會議及駐廠人員等機制，督管戰機生產工作，以利專案順遂。
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