顧立雄：失事勇鷹機黑盒子已尋獲 將從3方向釐清失事原因

空軍一架AJT勇鷹機在2月15日失事墜海，國防部長顧立雄今天證實，昨天下午已經打撈起失事教練機的前機身，也已經尋獲黑盒子。後續將進行解讀，從人因，機械和環境等三大方向了解失事原因。

空軍編號1130的AJT勇鷹機因雙發動機失效而失事墜海，是該型機首次重大飛行事故。國防部長顧立雄今天赴立法院針對失事後檢修情況及交機進度進行專案報告，顧立雄證實，昨天下午已經打撈起失事教練機的前機身，也已經尋獲黑盒子。後續將進行解讀，從人因，機械和環境等三大方向了解失事原因。

對於國防部提出的書面報告著重飛機機械方面的檢修狀況，遭民眾黨立委林憶君質疑空軍是急著「找理由」撇清責任、甚至企圖甩鍋找戰犯。顧立雄解釋，委員會設定的題目是勇鷹高教機失事後的檢修情況，因此針對機械因素進行檢修，軍方並沒有斷定失事原因。

羅美玲詢問，失事原因還沒確定，但勇鷹機隊3月5日就已經復飛，難道沒有飛安疑慮嗎？顧立雄說，空軍若有戰機失事都會執行天安特檢，但失事原因的調查判斷現在大約都需要1年左右時間，因此慣例都是針對全機進行檢查，確保安全因素後，先訓教官再訓學員，在從簡單科目循序漸進恢復所有訓練任務。