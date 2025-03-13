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谷立言：台海開戰 比二戰嚴重

聯合報／ 記者張文馨王千豪李人岳／台北報導
美國在台協會處長谷立言。取自三立新聞畫面
美國在台協會處長谷立言。取自三立新聞畫面

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言接受三立新聞專訪表示，他在白宮跟官員談過，美國對台政策不變；若台海爆發戰爭，將打擊全球ＧＤＰ逾百分之十，嚴重程度將超越第二次世界大戰，美國不希望看到任何片面改變現狀的情事發生。

三立新聞昨刊出專訪內容。谷立言表示，美國總統川普希望看到世界和平，在歐洲要盡快結束烏克蘭戰爭，在印太地區則希望增加嚇阻能力來避免衝突發生。

谷立言說，美國國務卿魯比歐清楚表明美國不會放棄對台灣的承諾；川普幾次說不希望看到兩岸爆發衝突。若可結束烏克蘭戰爭，可讓美國在印太區域增加更多資源，美國願意保護印太區域的和平，但需要日、韓、菲、澳與台灣等盟友；美國會持續協助台灣提升自我防禦能力。

谷立言表示，賴清德總統表示會將台灣國防預算提升到ＧＤＰ百分之三以上，美國非常樂見。

國防預算增至GDP10%？

卓揆：目前沒有能力

至於美國國防部準次長柯伯吉日前要求台灣國防預算應接近ＧＤＰ百分之十，行政院長卓榮泰昨答詢時說，中華民國現階段沒有能力。我國義務役期是否調整為兩年？卓榮泰則表示「現在沒有討論」。

國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢，柯伯吉要求台灣國防預算占比要達ＧＤＰ的百分之十，以今年度來說，就要兩兆六八八○億元，政府要如何因應？卓榮泰說，中華民國在目前階段，絕對沒有能力編列兩兆六千多億的國防經費，政府會衡量自己的財政能力跟國軍的戰備需要。

傅崐萁也詢問，中華民國滿廿歲青年是否要服兩年兵役？卓榮泰說，「沒有討論、沒有這個議題，也沒有這個要求」。傅崐萁追問，能否承諾未來三年內不會提出？卓榮泰說，中華民國役男的役期多長是國家決定，不是應誰之要求。傅崐萁怒批「不能承諾就是心虛」，卓則說，「沒有心虛，已經回答了」。

此外，空軍一架ＡＪＴ勇鷹機今年二月因雙發動機同時失效墜海，國防部長顧立雄今天將赴立法院外交及國防委員會專案報告。空軍指出，事故後針對勇鷹機的「發動機系」等四類十二項機械展開特檢。軍方同時證實，勇鷹機至今還有四架交機進度落後，對於外購部分零件交貨延遲，已經啟動國內自製方案以加速交機進度。

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