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官兵手機流到大陸？內有部隊LINE對話、戰車操演照 軍方：無機密

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137旅官兵手機流到對岸？ 軍方：遺失已備案內容無機密

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
網路流傳一則國軍部隊官兵手機疑似遭轉賣到大陸的貼文，引發關注。陸軍表示，137旅士兵於112年間不慎遺失手機，經初步檢查，手機內容未涉及機敏資訊。圖／臉書軍事迷粉專
網路流傳一則國軍部隊官兵手機疑似遭轉賣到大陸的貼文，引發關注。陸軍表示，137旅士兵於112年間不慎遺失手機，經初步檢查，手機內容未涉及機敏資訊。圖／臉書軍事迷粉專

今天網路流傳國軍部隊官兵手機疑似遭轉賣到大陸的貼文，由於手機上有國軍MDM網路安全頁面和部隊資料因而引發關注。陸軍第八軍團表示，137旅士兵於2023年間不慎遺失手機，已完成備案手機註銷程序，經初步檢查，手機內容也未涉及機敏資訊。

今天網路流傳一則來自大陸訊息，有大陸人士收購一支二手華碩Zenfong6手機，裡面留存的資料包含國軍的手機MDM網路安全系統，以及部隊LINE對話、休假回報紀錄甚至戰車操演的圖片，引發關注。

陸軍第八軍團傍晚表示，全案為陸軍137旅吳姓士兵於2023年間不慎遺失手機，發覺後即主動完成警局備案及手機註銷程序申請；八軍團強調，經初步審認，網路流傳營外訓練照片及群組對話截圖等資訊，均未涉及機敏資訊。

八軍團指出，單位獲悉後極為重視，已成立專案小組調查釐清；另將援引為例，持恆要求所屬單位落實資安宣導及風險管控作為，以維資訊安全。

國軍 網路 陸軍

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