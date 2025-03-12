被柯建銘爆料和王定宇一起砍國防預算 馬文君這麼回應

立法院民進黨團總召柯建銘爆料，指同黨立委王定宇，與國民黨立委徐巧芯、馬文君一同唱和砍國防預算，擋下嘉義無人機園區、陸軍「獵鴞專案」預算。馬文君今天回應，今年國防預算為4712億元，較去年增加368億元，預算不減反增，還創下歷史新高。

馬文君說，民進黨指藍白刪除百億國防預算，並非事實。民進黨常借題發揮指控在野黨亂砍國防預算，其實今年刪減金額48億元，比例僅1.06%，而國防預算較去年增加368億元。

至於藍白刪除無人機園區預算，預算也沒刪，只先凍結一半。位於嘉義縣民雄的「航太暨無人機產業園區」，將由中科院與民間合作打造無人機零組件的生產基地。中科院是國家重要的軍武研發單位，擁有先進無人機技術，卻無實際管理園區的經驗，中科院院長李世強備詢時也承認這點。因此，朝野凍結園區今年7625萬預算的50%，待中科院提出更嚴謹的規劃報告，預算便能動支。

陸軍「獵鴞專案」為我國向美方採購彈簧刀無人機（Switchblade 300）、反裝甲無人機（Altius 600M）的計畫。國防部2023年提出預算為60億餘元；2024年6月美軍的公告金額高達115億，立法院也將預算增調；然而8月底美方提交的發價書，金額又降至55億，因美方報錯價，導致國防部多編數十億元預算。

基於財政紀律，外交及國防委員會決議刪除多編預算，共45億元，表決時票數相同，召委王定宇才投下關鍵一票通過決議，無關藍綠。同時，委員會也以主決議，責成國防部儘速向美方爭取後續增售的機會。