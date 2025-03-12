美陸軍戰院兵推共軍集結台灣當面 不見美軍前進部署

美國陸軍戰爭學院日（10）前由國際學員進行一場太平洋戰爭的兵棋推演，校方強調這是該院課程中國綜合課程裡（China integratedcourse）不可或缺的一部分。校方公示的一張兵棋圖顯示，當共軍重兵已集結在台海當面對岸時，藍（美）軍除在沖繩與菲律賓有少量前進兵力部署，並未前進部署到明顯可協防阻敵的台海區域。

美國陸軍戰爭學院昨日透過臉書粉專披露（https://www.facebook.com/share/12MRbuoSgeF/?mibextid=wwXIfr），這項由該院國際學員參與實施的太平洋戰爭的聯合作戰對抗兵推，這項兵推是提供一個動態平台，讓參與對抗的學員了解國家安全政策與軍事戰略錯綜複雜的關係，以縮小理論知識與現實應用的差距。

而細觀美戰院公示的兵棋推演圖，其中一張由非洲學員主推的兵棋圖發現，當紅軍（共軍）出現在台海對岸集結時，藍軍（美軍）除已在沖繩部署軍力，菲律賓也有藍軍部隊出現，但似乎只是前進部署，並未積極在台海海域有所部署協防，且藍軍與紅軍兵力比例差異非常大。