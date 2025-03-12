獨／海陸海巡首度聯合實兵操演 淡水河口攔截預演曝光

國軍將於17日首度實施為期一周的「立即戰備操演」，海巡署與海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊昨在淡水河口首度實兵共同進行「反快艇滲透攔截」科目，海巡的多功能艇巡緝艇與兩棲M109突擊快艇，模擬編隊共同攔截自河口突穿的動力舢板，河道上警笛聲大作，這項預演為下周開始的「立即戰備操演」暖身。

海巡與兩棲部隊這項河道攔截操演，為民眾所目擊並拍攝下來，在地方知名的「滬尾小鎮」臉書粉專披露。

歷經去年下旬淡水河口遭陸籍小艇突破，中樞安全備受重視，海巡署在淡水海巡隊新設淡水河道巡邏組，進駐兩艘嶄新航極速可達40節的國造多功能巡防艇，固定駐防淡水河口，強化防務。其中一艘巡防艇24小時戰備執勤，一旦收獲巡防區出海辨識目標命令，能於15分鐘內快速出港，攔截不明船隻。

國軍強化淡水河口實施「反斬首」部署有明顯作為，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊4艘M109突擊快艇，也同時進駐淡水海巡隊碼頭，從事協防淡水河防務的訓練與準備。