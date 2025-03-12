獨／海陸海巡首度聯合實兵操演 淡水河口攔截預演曝光
國軍將於17日首度實施為期一周的「立即戰備操演」，海巡署與海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊昨在淡水河口首度實兵共同進行「反快艇滲透攔截」科目，海巡的多功能艇巡緝艇與兩棲M109突擊快艇，模擬編隊共同攔截自河口突穿的動力舢板，河道上警笛聲大作，這項預演為下周開始的「立即戰備操演」暖身。
海巡與兩棲部隊這項河道攔截操演，為民眾所目擊並拍攝下來，在地方知名的「滬尾小鎮」臉書粉專披露。
歷經去年下旬淡水河口遭陸籍小艇突破，中樞安全備受重視，海巡署在淡水海巡隊新設淡水河道巡邏組，進駐兩艘嶄新航極速可達40節的國造多功能巡防艇，固定駐防淡水河口，強化防務。其中一艘巡防艇24小時戰備執勤，一旦收獲巡防區出海辨識目標命令，能於15分鐘內快速出港，攔截不明船隻。
國軍強化淡水河口實施「反斬首」部署有明顯作為，海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊4艘M109突擊快艇，也同時進駐淡水海巡隊碼頭，從事協防淡水河防務的訓練與準備。
海巡與兩棲快艇昨日共同預演反快艇滲透攔截科目，從河口熱像儀偵獲目標，通傳戰備的4艘快艇駛出港口，雙方共同模擬反制由動力舢板模擬的快速滲透目標，加以包圍攔截。據了解，這項科目在17日首度實施為期一周的「立即戰備操演」與今年的漢光演習實兵，都會進行實兵演練。
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