11共機、8共艦擾台 艦載直升機北東同時現身活動

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現11架次中共軍機、7艘共艦、公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時為止，共計偵獲共機11架次、共艦7艘、公務船1艘在台海周邊活動。其中5架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域徘徊。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時到晚間9時45分為止，發現中共戰鬥機及無人機7架次在台海中線沿線活動，其中1架次曾跨越中線，進入我西南空域至鵝鑾鼻西方。另外，昨天上午8時45分到傍晚5時35分，也發現共軍輔戰機2架次於西南空域活動。

同時昨天下午3時10分到傍晚6時20分、以及下午3時35分到6時45分，分別在北部空域及東部外海都發現有1架艦載直升機活動。