影／未來3年是否實施2年兵役 卓榮泰：現在沒有討論

立法院今天召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰報告並備詢。國民黨立院黨團總召傅崐萁詢問卓榮泰，「未來3年會不會實施兩年兵役」，卓榮泰表示「現在不會討論這個議題」。

卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，美國國防部準次長柯伯吉要求台灣國防預算應接近GDP10％，政府會如何因應？卓榮泰答詢時表示，中華民國現階段沒有能力。傅崐萁接著詢問，未來３年會不會實施兩年兵役？卓榮泰說，現在不會把這個問題拿來討論，所以不會改變現狀。面對傅崐萁不斷追問， 卓榮泰回答「沒有討論」，傅崐萁怒批不能承諾就是心虛，卓榮泰則回應「我沒有心虛、我已經回答了」。