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國防部：勇鷹機尚有4架交機落後 7項外購零件交貨延遲

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍AJT勇鷹機發生失事意外後，針對4類12項機械展開特檢，同時對飛行員進行學科及模擬機複訓，已於3月5日完成復飛。圖／國防部發言人臉書
空軍AJT勇鷹機發生失事意外後，針對4類12項機械展開特檢，同時對飛行員進行學科及模擬機複訓，已於3月5日完成復飛。圖／國防部發言人臉書

空軍一架AJT勇鷹機今年2月發生失事墜海事故，根據軍方向立法院提出的報告，事故後針對勇鷹機的「發動機系」等4類12項機械展開特檢。軍方同時證實，勇鷹機至今還有4架交機進度落後，對於外購部分零件交貨延遲，已經啟動國內自製方案以加速交機進度。

空軍一架AJT勇鷹高教機今年2月15日發生失事墜海事故，是勇鷹機服役後首次重大意外，所幸飛行員林瑋少校跳傘獲救。國防部長顧立雄明天將率空軍參謀長王德揚等官員赴立法院國防外交委員會針對失事調查及勇鷹機交機進度進行專案報告。

根據軍方的書面報告內容，空軍依據飛行員訪談證詞、錄音抄件、修維護紀錄等事證，與漢翔公司各專業人員共同研討，逐項分析機械故障因素，針對雙發動機失效可能之機械因素計有「發動機系」、「電源系」、「電氣系」及「燃油系」等4類12項。並由空軍與漢翔公司共同訂定「發動機檢試」等12項特別檢查項目，由漢翔公司逐機逐項執行特別檢查。

空軍指出，到2月27日為止已完成妥善機計36架，情況正常；其餘5架週檢機配合出廠前執行；另外漢翔公司後續解繳飛機，空軍亦管制完成特別檢查後，始可執行飛交，確保機隊安全。同時，空軍已要求飛行人員完成學科及模擬機加強訓練，並執行全機隊特別檢查與飛機試滑作業，確保機隊所有人員及飛機均完成整備後，已於3月5日復飛。

軍方並指出，勇鷹機全案共計採購66架，到今年2月底為止應交機47架，目前已交機43架，還有4架的進度落後。對於落後的原因，中科院解釋主要因合約商漢翔公司外購系統件無法準時交貨，連帶影響交機。

軍方進一步指出，無法準時交貨的外購系統件，主要包括發動機、環控系統、座艙罩爆破系統、起落架、液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣等7項，漢翔公司除了加強外購料件查催外，中科院與漢翔公司也已同步啟動國內自製方案，將液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣等3項，已通過國外原廠認證，取代部分外購系統件，解決部分交貨延遲問題。軍方強調，將持續依合約期程，要求加速完成交機作業。

空軍AJT勇鷹機發生失事意外後，針對4類12項機械展開特檢，同時對飛行員進行學科及模擬機複訓，已於3月5日完成復飛。圖／國防部發言人臉書
空軍AJT勇鷹機發生失事意外後，針對4類12項機械展開特檢，同時對飛行員進行學科及模擬機複訓，已於3月5日完成復飛。圖／國防部發言人臉書

勇鷹 空軍

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