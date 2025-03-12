退役飛官共諜案 國防部：少數叛國行為將受國人譴責

周刊報導，檢方近期偵破一起退役飛官吸收現役戰管管制官、洩漏機密情報的共諜案。國防部表示，這起案件是軍方接獲官兵檢舉，通報國安局展開偵辦。國防部強調，少數官兵的叛國行為將受國人嚴厲譴責，同時將持續加強官兵保防教育。

周刊報導，台中高分檢最近偵破一起退役飛官共諜案，遭收押多日甫獲交保的史姓退役飛官，吸收空軍戰術管制聯隊許姓管制官，從4年前就陸續洩漏空軍因應共軍擾台策略等機密，軍方獲知後已緊急補破網，避免危機擴大。

國防部對此表示，政戰局於112年1月間接獲官兵檢舉，史姓民人佯稱美智庫人員，企圖接觸現役人員刺密蒐情。國防部即通報國安局，統合憲兵指揮部實施專案調查，於113年8月報請高檢署台中分署指揮偵辦。

國防部指出，全案及時查明、函請司法機關偵辦，並先期採取管控措施以降低損害。高檢署台中分署分別以涉犯國安法、國密法及貪污治罪條例等罪提起公訴。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾停頓，少數官兵叛國不法，勢將受國人唾棄；另為積極防制敵諜活動，國軍將持恆保防教育，建立官兵保防警覺與愛國意識；並與國安情報團隊密切合作，發揮統合聯防功能，提升國家安全韌性。