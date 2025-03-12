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卓榮泰：國防預算現沒能力占GDP10％ 2年兵役沒討論

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰今上午赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰今上午赴立法院報告財劃法修法覆議案及備詢。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今天赴立法院說明財政收支劃分法覆議案，國民黨立院黨團總召傅崐萁關注國防議題，指美國國防部準次長柯伯吉要求台灣國防預算應接近GDP 10％，政府會如何因應？卓榮泰答詢時說，中華民國現階段沒有能力。至於義務役期是否調整為2年，卓榮泰答詢時僅不斷跳針「現在沒有討論」。

傅崐萁今天和國民黨立委許宇甄、翁曉玲聯合質詢，傅崐萁在質詢時說明財劃法修法後，地方政府能多做的事情。卓榮泰回說，如果傅崐萁能夠多提一下，當國家有需要的時候，如何強化國防、充裕外交等，就是一個讓中華民國台灣更好的藍圖。

傅崐萁順著卓榮泰的話詢問，柯伯吉要求台灣國防預算占比要達GDP10％，以今年度中華民國政府的預算約26兆8800億元來說，10％就要2兆6880億元，美國總統川普已經正式敲門，政府要如何因應？

卓榮泰表示，川普不僅是對台灣，也對很多國家，包括北約。傅崐萁打斷卓榮泰，繼續詢問，中華民國的行政院長應該告訴人民如何因應，這時卓榮泰才說，中華民國在目前階段，絕對沒有能力編列2兆6千多億的國防經費，政府會衡量自己的財政能力，跟國軍的戰備需要。

傅崐萁追問是否公開表達不同意，卓榮泰重申，現在沒有能力編制，如果政府有能力、有需要，再來考量，並表示「就像中國要求我們承認九二共識，我也沒有辦法答應他一樣」。

傅崐萁說，不要扯這個，今天是台美問題，請務實回答，不要用意識型態打斷。另外，他也詢問，中華民國滿20歲青年是否要服2年兵役？卓榮泰說，沒有討論、沒有這個議題，也沒有這個要求。

傅崐萁詢問，能否承諾未來3年內不會提出？卓榮泰說，中華民國役男的役期多長是國家決定，不是應誰之要求。面對傅崐萁不斷追問， 卓榮泰不斷跳針沒有討論討論，傅崐萁怒批，不能承諾就是心虛；卓則說，沒有心虛已經回答了。

傅崐萁 卓榮泰 國防預算

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