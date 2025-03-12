前飛官當共諜 國防部：中共滲透攻堅未曾停頓

上週台積電宣布加碼投資美國，除了投資界重視外，不少人也聯想擔憂起台海緊張情勢。近期內中國武統台灣機率如何呢？前國防部副部長、國民黨立委陳永康自2023年7月以來，數度在台灣舉辦民間版兵推，體檢國防體質，最近一次於上週落幕，設定的是2029年兵推。到底該如何預期？另外，他又如何說明影響中國武統台灣的3個原因？

2025-03-12 08:54