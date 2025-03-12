聽新聞
0:00 / 0:00
打撈勇鷹快有進展？寶拉麗絲3號今重返失事海域
空軍台東志航基地失事勇鷹高教機打撈作業持續中，銓日儀公司旗最新型的「寶拉麗絲3號」經過5天整補後，今天再度返回都蘭鼻海域，軍方透露若海象允許的話，很快就能將勇鷹打撈上岸。
「寶拉麗絲3號」是銓日儀公司去年新購的船型，不僅船體及相關設備規模更大，也具高度穩定性，上個月19日透過海巡完成機體定位後，同月27日寶拉麗絲3號抵達失事海域，展開打撈前作業。
不過，接連受到海象不佳影響，寶拉麗絲3號這個月6日返回母港整補，今天再度返回都蘭鼻海域，一早在海巡艦艇戒護下，由船上頂尖專業團隊操作，放下水下無人載具實施相關打撈準備。
軍方透露，這次打撈作業和上次加路蘭海域打撈F-5E時間點不同，由於目前開始進入春季，天氣變化也相對穩定，若海象持續良好，很快就能將勇鷹打撈上岸，完成後續事故原因的調查，一切都依合約進行中。
據了解，銓日儀公司打撈經驗及技術相當成熟，曾參與台東F-5E、幻象戰機及花蓮F-16戰機失事打撈，另2018年空勤黑鷹直升機在蘭嶼墜海，該公司創下國內1千公尺深海成功打撈飛機首例，備受國際肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言