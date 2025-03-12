勇鷹交機進度落後4架 漢翔啟動外購系統件自製備案

針對66架勇鷹高教機的交機進度，國防部指出，截至今年2月底應交機47架，已交機43架、落後4架，進度落後原因為漢翔公司外購系統件無法準時交貨，連帶影響交機，中科院與漢翔公司同步啟動自製方案，將取代部分外購系統件。

立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長顧立雄報告「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」，並備質詢。國防部今天已將書面報告送交立委國會辦公室。

針對交機進度，國防部指出，勇鷹高教機計畫籌獲66架，截至今年2月底應交機47架，已交機43架、落後4架；民國113年的交機進度為應交機18架，到今天為止已交機16架、落後2架，目前所需系統件皆已到貨，正執行安裝與測試，並預劃3月底前完成交機。

至於今年的交機進度，國防部指出，應交機18架，依約2月底前應交機2架，尚未交機，因為外購系統延遲交貨，造成交機延遲，目前全力協調廠家依期程交機。

對於落後原因檢討，國防部指出，中科院表達主要因次合約商漢翔公司外購系統件無法準時交貨，連帶影響交機；無法準時交貨的外購系統件，主要為發動機、環控系統、座艙罩爆破系統、起落架、液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣等7項，漢翔公司已加強外購料件查催及國內自製備案。

策進應處作為方面，國防部表示，對於外購系統件無法準時交貨問題，中科院與漢翔公司同步啟動國內自製方案，將液壓油箱、輪艙門致動器及緊急衝壓關斷瓣3項，已通過國外原廠認證，取代部分外購系統件，解決部分交貨延遲問題；空軍將持續依合約期程，要求加速完成交機作業。

至於勇鷹高教機2月15日發生失事的機械因素分析，國防部指出，空軍依據飛行員訪談證詞、錄音抄件、修維護紀錄等事證，與漢翔公司各專業人員共同研討，逐項分析機械故障因素，針對雙發動機失效可能機械因素計有「發動機系」、「電源系」、「電氣系」及「燃油系」等4類12項。

對於已交機勇鷹機隊特別檢查項目，國防部指出，空軍與漢翔公司就機械因素，依據「空軍飛行部隊修護作業手冊」及「勇鷹高教機技術手冊」，共同訂定「發動機檢試」等12項特別檢查項目，由漢翔公司逐機逐項執行特別檢查，2月27日完成妥善機36架的檢查，情況正常，剩餘5架週檢機配合出廠前執行。

在機隊復飛作為，國防部指出，空軍已要求飛行人員完成學科及模擬機加強訓練，並執行全機隊特別檢查與飛機試滑作業，確保機隊所有人員及飛機均完成整備後，解除天安作業，並於3月5日復飛，飛行任務秉持「先訓教官、再訓學員」先執行低風險課目，由具教官資格人員採交互帶飛方式執行訓練，再逐步執行換裝學員訓練架次，循序漸進恢復正常訓練，確保空軍戰力不墜。