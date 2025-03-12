中共19機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

談論許多年的空射雄三，總算在2025年初被航迷捕獲首次曝光。這款號稱「航艦殺手」的超音速飛彈究竟厲害在哪裡？為何會這麼難放上飛機？而世界強權的反艦飛彈，為何在設計思路上朝著完全相反的方向走？本集邀請到軍情與航空網站主編施孝瑋來分析，從作戰需求看出差異在哪裡。

2025-03-12 12:48