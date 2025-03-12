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中共19機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北12日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機11架次，其中5架次進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共19機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天晚間9時45分，在台灣海峽空域偵獲中共7架次主戰機及無人機，其中1架次逾越台灣海峽中線。

國軍於昨天上午8時45分至昨天下午5時35分在台灣西南空域偵獲中共2架次輔戰機，並於昨天下午3時10分至昨天晚間6時20分在台灣北部空域偵獲中共1架次直升機。

國軍另於昨天下午3時35分至昨天晚間6時45分在台灣東部空域偵獲1架中共直升機活動。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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