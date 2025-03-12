史上最長漢光演習下月登場 賴總統：認知作戰是無煙硝攻勢

賴清德總統昨勗勉青年日報社及軍聞社時說，認知作戰是「無煙硝攻勢」，面對中共不斷對台進行統戰、灰色地帶侵擾及認知作戰，兩社第一時間透過文宣圖卡和短影音反制，這就是最強大的嚇阻力量。

此外，國軍下周將首度實施為期一周的三軍「立即戰備操演」，為漢光演習暖身；這次的立即戰備操演屬三軍部隊全面投入的操演，被基層官兵暱稱為「小漢光」，各部隊已下達管制休假命令。下月則將舉行漢光四十一號演習兵棋推演。電腦兵棋推演延長為十四天、實兵驗證延長為十天九夜，據稱是史上最長的一次漢光演習。

此外，不少台灣藝人在個人社群「微博」轉發央視的「台灣必歸」貼文，陸委會主委邱垂正昨表示，極少數藝人配合中共統戰，損害國家主權，藝人是否與中國大陸黨政軍有合作行為，或是申領大陸身分證，將依兩岸人民關係條例規定查處。倘若確實具備中國大陸身分，將會依法註銷台灣身分。

對於台灣役男若取得大陸身分證仍須服義務役，邱垂正表示，現行兩岸人民關係條例規定，我國人取得大陸身分，就會喪失、註銷台灣身分，包括所有權利的身分，但義務仍要付出，包括服兵役的義務，當初設計是為了避免因轉換身分逃避兵役，不過人數極少，國防部會妥善管理，並維護國家安全。