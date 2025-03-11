賴總統：認知作戰是「無煙硝攻勢」 感謝軍聞社、青年日報社反制

賴清德總統今（11日）上午前往國防部文化營區勗勉青年日報社及軍聞社，他說，相關同仁透過攝影機和相機，以文字和影片抵禦認知作戰的無煙硝攻勢，傳遞全民國防的正確觀念，重要性不低於三軍主戰部隊。

賴總統指出，現在認知作戰是「無煙硝攻勢」，以軍事行動結合訊息傳散，來影響民心士氣；面對中共不斷對台灣進行統戰、灰色地帶襲擾以及認知作戰，感謝軍聞社及青年日報社，都在第一時間透過文宣圖卡、短影音等方式積極反制，這不僅讓國人感受到「國軍就在身邊」，同時也向世界展現台灣守護國家的決心，這就是最強大的嚇阻力量。

總統府發布新聞稿指出，賴總統期許，青年日報社與軍聞社持續傳遞台灣對民主自由的堅持，發揮新聞文宣作戰能力與戰略溝通效能，凝聚國人共識，主導認知戰場，提升國軍整體戰力。