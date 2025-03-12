台積電赴美大投資…「台灣有事」機率提高？前國防部副部長3點分析

上週台積電宣布加碼投資美國，除了投資界重視外，不少人也聯想擔憂起台海緊張情勢。近期內中國武統台灣機率如何呢？前國防部副部長、國民黨立委陳永康自2023年7月以來，數度在台灣舉辦民間版兵推，體檢國防體質，最近一次於上週落幕，設定的是2029年兵推。到底該如何預期？另外，他又如何說明影響中國武統台灣的3個原因？

此次兵推，想定時間設定在2029年，背景為美國維持「美國優先」政策，持續與中國競爭及經貿對抗；而中國在與美國競爭壓力下，「一帶一路」倡議推行不如預期，導致經濟停滯不前、內需經濟不佳、通膨壓力高漲，致使人民生活日益窘迫，並質疑領導人終身制。中共為宣洩內部壓力，以「三海連動，聚焦台海」方式，運用灰色地帶與認知作戰行為，分別於黃海、東海、南海製造非軍事行動衝突，台海則以環台軍演逐次升高威懾，迫使台灣進行「和平統一」談判，持續展現不排除以軍事手段統一台灣的決心。

中國不會對號入座，走進修昔底德陷阱

兵推前，前國防部副部長、國民黨立委陳永康也和媒體茶敘，分享他對美中台關係的看法。他指出，過去8年（川普第一任＋拜登4年），美國對中國的策略維持一貫，大體上有這些作法：同步施壓、法律作為、形塑氛圍、軍演表態；而川普第二任後的作法則變化為：重利輕義、巧於談判、擺脫傳統、創建新規、唯我獨尊，利用製造議題，以此強勢主導談判、規則，但方仍維持鬥而不破的境地，不太可能會演變成全面斷交、斷鏈。

儘管美國對中國極限施壓，但美中關係不會走到修昔底德陷阱，「大陸不會那麼笨，現階段不會對號入座。」

至於中國對台政策，陳永康也總結4路並用，分別為：攻台價高、買台便宜、窮台容易、困台省事，現階段中國對台威懾武嚇不斷，每天都有機艦擾台，打的是一個消耗戰，「每天搞你，讓你空軍戰機妥善率降低，料配件只要送回美國修，修回來就要一年。」另外，4年前台灣對中貿易順差約1716億美元，接下來逐年降低，分別為1500億美元、1000億美元，到去年只剩下700多億美元，「為了國內（台灣）的經濟成長，不能再減了。」

台積電供應鏈遍布台、美、中、日韓

而中國對台是否真的有動武的可能？陳永康認為機率偏低，原因有幾個。先就大家熟知的「護國神山」台積電來說，其供應鏈拆開來，遍布於台灣、美國、中國、日本、韓國、歐洲。其中中國的家數最多，美國第二，台灣主要在上層，日本則在中下層，「不能拆開，不然整個供應鏈就斷了。」他判斷，10年內這場戰爭發生的機率不高，因為只要有人打台積電，所有人都將是輸家。

第二，位於中國上海的洋山港，貨櫃吞吐量為全球第一，一個港就抵過全美所有港口的貨櫃吞吐量。洋山港是中國「一帶一路」的重要支撐點，中歐班列都靠它，更是中國經濟成長的關鍵，若兩岸戰事一開、航線全停，不但中國一帶一路將呈無米之炊，且經濟成長引擎將瞬間熄火，連帶韓國、日本等倚靠國際貿易的國家都將受創嚴重。這些因素，都讓陳永康判斷兩岸發生戰事的機率不高。

另外，適合兩棲作戰的沙灘，長度需約2公里、深度則要200公尺，但由於離岸風電、沿岸各式工業區的快速建設，這30年來，台灣西海岸的樣貌已完全改變。現在台灣的西部沙灘，了不起長度最多只剩下300公尺，深度最深也僅剩30公尺左右。從經濟部水利署公布的圖資來看，沿岸一堆建設，西台灣的沙灘已全部消失，「所以你（解放軍）兩棲登陸完全沒有機會。」。

至於一些擔憂解放軍「以演轉戰」的可能，陳永康也以曾為海兵的經驗指出，幾乎不太可能：所有陸戰隊上船是沒有床的，每天坐在艙裡，晃個3天你就崩盤了，所以不會是有些人想像中的那樣。

不對稱作戰無法解決所有難題

就他來看，目前台灣急需強化的重點，是能源韌性、海上交通線、海纜斷纜等灰色地帶威脅。例如全台現在的變電所，幾乎都未完成地下化，容易受到外力波及；海纜部分，政府各單位現仍未將領海基線、海底地形圖、電纜路線等相關圖資整合，「在立法院問了8個單位，提出8份報告，8張圖湊不到一起，」無法掌握海纜的脆弱點，疲於應付對岸權宜輪的騷擾。

另外，台灣目前也尚未建立海纜的修復能量，因此也必須思考，一旦戰事爆發後，台灣自身的通訊韌性該如何解決。

他也強調，創新不對稱作戰立意雖良好，但千萬不要認為所有問題都可靠它解決。「我們希望損小、效高、價廉、易行，但天底下沒有這種好的事情。」

他說，每個應對方案，至少都會有一個目的無法達到，例如潛艦對台灣來說，確實是一種不對稱作戰武器，但價錢很高；而低價的不對稱作戰武器，讓台灣確實可以獲得戰場上的局部優勢，但損失就不會小到哪裡去。

「沒有最佳方案，只有妥適方案，而妥適的前提是，第一你能不能承受、第二方案可不可靠，第三有沒有調節空間，」陳永康最後建議道。

（本文出自2025.03.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）