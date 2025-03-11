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對美採購首架F-16新機將出廠 空軍高層可望赴美主持

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
空軍司令鄭榮豐。圖為他擔任空軍參謀長時期影像。圖／聯合報系資料照片
空軍司令鄭榮豐。圖為他擔任空軍參謀長時期影像。圖／聯合報系資料照片

據證實，我對美採購66架F-16C/D Block 70型戰機首架機，可望於近期出廠，空軍司令鄭榮豐與國防部高層將親自赴美主持出廠儀式，相關行政程序已開始作業。

據悉，美國空軍年會日前在美舉行，援例我國空軍高層均親自率團與會，或指派副司令參加。但今年因為國防部各軍種出訪出國預算緊縮，而我國首架F-16 C/D Block 70新機可望在4月出廠，空軍決定不派代表出席空軍年會，但司令鄭榮豐屆時將攜同國防部高層，赴美親自主持首架機出廠交接典禮。

對此，空軍司令部今日表示，「近期」將在美舉行F-16C/D Block 70型戰機首架機出廠典禮，應美方邀請規劃，後續我方將派遣代表觀禮。

空軍司令部表示，將持續透過會議及駐廠人員等機制，督管戰機生產工作，以利專案順遂。

F-16 國防部 空軍

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