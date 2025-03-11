聽新聞
0:00 / 0:00
對美採購首架F-16新機將出廠 空軍高層可望赴美主持
據證實，我對美採購66架F-16C/D Block 70型戰機首架機，可望於近期出廠，空軍司令鄭榮豐與國防部高層將親自赴美主持出廠儀式，相關行政程序已開始作業。
據悉，美國空軍年會日前在美舉行，援例我國空軍高層均親自率團與會，或指派副司令參加。但今年因為國防部各軍種出訪出國預算緊縮，而我國首架F-16 C/D Block 70新機可望在4月出廠，空軍決定不派代表出席空軍年會，但司令鄭榮豐屆時將攜同國防部高層，赴美親自主持首架機出廠交接典禮。
對此，空軍司令部今日表示，「近期」將在美舉行F-16C/D Block 70型戰機首架機出廠典禮，應美方邀請規劃，後續我方將派遣代表觀禮。
空軍司令部表示，將持續透過會議及駐廠人員等機制，督管戰機生產工作，以利專案順遂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言