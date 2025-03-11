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國軍本月17日首度實施立即戰備操演 基層暱稱小漢光

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國軍將於本月17日首度實施為期一周的「立即戰備操演」，被基層官兵暱稱為「小漢光」。圖／聯合報系資料照片
國軍將於本月17日首度實施為期一周的「立即戰備操演」，被基層官兵暱稱為「小漢光」。圖／聯合報系資料照片

國軍將於本（3）月17日首度實施為期一周的「立即戰備操演」，被基層官兵暱稱為「小漢光」，眾多基層部隊因應任務都已提前下達管制休假命令。

國軍今（2025）年三軍聯合防衛作戰演習—漢光41號演習，電腦兵棋推演延長為14天、實兵驗證也延長為10天9夜，宣稱是史上最長的一次漢光演習。國軍下（4）個月就將按計畫舉行漢光41號演習兵棋推演。

國軍高度重視今年漢光操演，國防部上月還與美軍印太司令部在台共同實施國軍年度「漢光41號演習」高階幹部圖上兵推。據證實，本月則將首度實施三軍「立即戰備操演」，驗證圖上兵推科目，為漢光演習暖身。

以陸軍為例，過去有定期的戰備偵巡，以部分擔負戰備的部隊為主，出營實施戰備。此次首度將實施的「立即戰備操演」，則屬三軍部隊全面投入的操演，因此被暱稱為小漢光。因應操演，各部隊都為此下達管制休假命令。

3月17日開始維持一周的「小漢光」須管制休假，漢光實兵加碼10天9夜操演也要管休，基層官兵透過網路社群叫苦連天。

國防部長顧立雄日前曾表示，中共持續對台灣進行軍事恫嚇和壓迫，讓台灣不團結、失去抵抗意志，這是中共最高的戰略；國軍現在對共軍作為會想像其意圖，進行相對性操演馬上加以應對，也就是「立即備戰操演」。

國軍 國防部 漢光演習

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