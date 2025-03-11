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領陸身分證仍須服役 顧立雄：入營後考核管制輔導

中央社／ 台北11日電
針對擁有中國身分證的台灣役男仍須服義務役，國防部長顧立雄今天表示，當入營服役時，會進行考核管制與輔導。圖／聯合報系資料照片
針對擁有中國身分證的台灣役男仍須服義務役，國防部長顧立雄今天表示，當入營服役時，會進行考核管制與輔導。圖／聯合報系資料照片

針對擁有中國身分證的台灣役男仍須服義務役，國防部顧立雄今天表示，當入營服役時，會進行考核管制與輔導，進行考核管制輔導之後，也不會讓其從事機敏性工作，並輔導在營的生活、言行。

國防部規劃針對志願役考生增列「未具雙重國籍切結書」。至於義務役，國防部表示，擁有中國身分證的台灣役男仍須服兵役。

顧立雄今天上午赴立法院備詢前，被問到持有中國身分證的役男，是否會擔心在戰時出現叛國狀況。顧立雄指出，台灣地區的人民有其應盡的責任與義務，這是兩岸人民關係條例明文規定的，所以還是應盡服兵役的義務；當入營之後會進行考核管制與輔導，也不會讓其從事機敏性工作，應該可以防止任何作為。

顧立雄說，會針對在營的言行、生活加以輔導，但媒體所問的狀況屬於假設性狀況，他沒辦法回答；至於役男有中國身分證，在入營前是否要主動告知，顧立雄說，現在政策就是清查。

媒體詢問，現役軍人對敵效忠會有刑責，在認定上是否會有模糊或困難之處。顧立雄說，這就是基於法制化要求進行相關修正，因為過去沒有進行法制化修正，所以這次明列在陸海空軍刑法第24條，對於這樣的要件也經過研討，現在也已預告，預告期間有任何疑慮都可提出，法制化後適用上會更明確。

談到美國在台協會處長谷立言接受媒體專訪時，表示台、美在無人機與衛星系統等軍民兩用領域，也許未來有可能合作，顧立雄表示，美國確實很積極就無人機部分導入非紅供應鏈，協助大家就非紅供應鏈一起努力。

顧立雄也說，民間與中科院在技術、關鍵零組件進行相關合作、研發，很快會獲得好結果；這部分主要目的就是要取自各國優勢，來排除現在中國在無人機上占這麼大的比例，所以要打造安全的非紅供應鏈，就要靠各國努力，相信很快會有不錯成果。最重要的是要有自主生產能量，這樣對防衛作戰會很有幫助。

國防部 身分證 顧立雄

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