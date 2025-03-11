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13共機、7共艦出海擾台 疑艦載直升機現身北部空域

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
據國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘在台海周邊。其中8架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供
據國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘在台海周邊。其中8架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現13架次中共軍機、7艘共艦持續在台海周邊活動，其中包括3架次艦載直昇機在北部、東部外海活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨(10)日清晨到今(11)日清晨6點為止，共計偵獲共機13架次、共艦7艘在台海周邊活動。其中8架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域徘徊。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時35分到傍晚6時55分為止，發現中共戰鬥機及無人機7架次在台海中線沿線活動，其中2架次曾跨越中線，進入我西南空域至鵝鑾鼻西南方。另外，昨天凌晨4時20分到下午1時10分，也發現共軍戰鬥機及輔戰機3架次於西南空域活動。

同時昨天上午9時到今日凌晨1時20分，北部空域也發現中共戰鬥機及疑似為艦載機的直升機共2架次，進入我北部防空識別區內活動。昨天下午3時20分到4時55分，則在東部外海發現艦載直升機1架活動。

中共 台海 國防部

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