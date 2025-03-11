快訊

逃兵又爆教唆傷害 王大陸當兵3月13日報到役期1年

美股重挫 台股開盤跳水失守22000大關 台積電5分鐘大跌28元

陸研製斜爆震發動機1小時飛全球 或催生6代戰機等3殺器

擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
陸委會主為邱垂正今天表示，依法國人取得大陸身分就會喪失台灣身分，但仍需付出義務。圖／聯合報系資料照片
陸委會主為邱垂正今天表示，依法國人取得大陸身分就會喪失台灣身分，但仍需付出義務。圖／聯合報系資料照片

針對國防部表示擁有大陸身分證的台灣役男仍須服義務役，陸委會主委邱垂正今天表示，依法國人取得大陸身分就會喪失台灣身分，但仍需付出義務，包括兵役義務，當初是為避免轉換身分逃避兵役。

立法院今天舉行全院委員會處理今年度中央政府總預算案，並邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長前來說明。邱垂正在進去議場前接受媒體聯訪，針對國防部表示領陸籍身分證仍須當兵，邱垂正表示，現行兩岸人民關係條例規定，我國人取得大陸身份，就會喪失、註銷台灣身分。

邱垂正說，註銷台灣身份，包括所有權利的身分，但是義務仍要付出，包括服兵役的義務，當初設計是為了避免因為轉換身分逃避兵役，不過這種人數基本上很少數，國防部也會有妥善的管理，並維護國家安全。

針對台灣藝人轉傳央視微博稱「台灣唯一稱謂是中國台灣省」，邱垂正表示，對於這些極少數藝人配合中共的統戰，損害國家主權，過去唱頌中華人民共和國，但這次直接損害我們國家的主權，絕大多數的台灣人民都相當反感，只要是中華民國國民都無法忍受，也對這種行為感到非常的羞恥。

邱垂正呼籲，藝人要停止傷害中華民國的國家主權，這種政治表態越來越變本加厲，傷害這塊土地，陸委會就會依兩岸人民關係條例33條之一，藝人是不是跟中國大陸的黨政軍合作行為？或藝人有沒有申領中國大陸的身分證，將依兩岸人民關係條例進行查處。

對於前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑昨赴移民署說明陸生赴台交流一事，邱垂正說，政府一向對於遵守規範、對等尊嚴、健康有序的交流一向是正面看待，也會提供必要的協助，如果違反兩岸人民關係條例，陸委會都會依照行政程序法，邀請各機關進行行政處置，這次蕭旭岑、馬英九到移民署說明，在蒐集大家的意見之後，內政部也會邀請相關主管機關，做出最後的決定。

國防部 邱垂正 馬英九基金會

延伸閱讀

再批台灣藝人轉發央視貼文 陸委會：若擁大陸戶籍將查處

花蓮赴港觀光團一女遭扣押 邱垂正：已由溝通平台表態

傅崐萁赴港團員被捕有通報？邱垂正稱是白委林憶君告知

退將涉共諜案獲判無罪 邱垂正：中共滲透分化一直存在

相關新聞

擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

針對國防部表示擁有大陸身分證的台灣役男仍須服義務役，陸委會主委邱垂正今天表示，依法國人取得大陸身分就會喪失台灣身分，但仍...

役男可免棄陸身分證 國防部：仍要當兵

國防部擴大清查所屬軍士官兵是否曾領有中國大陸身分證，要求簽字具結與宣示放棄。國防部昨天證實，義務役男雖也在清查之列，但同...

陸研製斜爆震發動機1小時飛全球 或催生6代戰機等3殺器

中國大陸科學家逆向思考以航空煤油取代氫燃料做為爆震發動機的創新燃料，研發的斜爆震型發動機已實現穩定工作超過130秒，理論上能讓飛行器飛到16倍音速。若是16倍音速的導彈，防禦方的反應時間僅有幾十秒，因此有可能催生第六代戰鬥機等3大殺器。 16倍音速約每小時2萬公里，即從北京飛抵紐約上空僅需1小時。但有哪種材料能扺擋如此高速之下產生的摩擦力及高溫？以下為你剖析。...

現行義務役有大陸背景 不派高機敏職位

賴政府正全面清查公教人員是否有大陸居住證、身分證，國軍早在十六年前，就對類似問題祭出「正義專案」的保防規定：包括義務役在...

擁陸身分證仍須當兵 陸委會解釋「防止在兩岸轉換身分逃兵役」、曝有管理方式

政府正要求軍公教人員具結沒有領用大陸身分證件，以表忠誠，惟國防部向本報證實，擁有大陸身分證的義務役男，依「兩岸條例」仍須...

兵役延長為2年？ 政府否認民眾不信

近日流傳美國要求我國將義務役男的役期從1年延長至2年，雖然國防部以「媒體報導內容顯非事實」回應，但從兵役延長到1年、萊豬開放等議題上，政府事前都是一概否認的態度，但最後事實卻都證實了傳言。加上近日台積電大舉赴美投資，但政府似乎事前並未掌握，都讓民眾對政府的不信任感逐步累積。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。