擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

針對國防部表示擁有大陸身分證的台灣役男仍須服義務役，陸委會主委邱垂正今天表示，依法國人取得大陸身分就會喪失台灣身分，但仍需付出義務，包括兵役義務，當初是為避免轉換身分逃避兵役。

立法院今天舉行全院委員會處理今年度中央政府總預算案，並邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長前來說明。邱垂正在進去議場前接受媒體聯訪，針對國防部表示領陸籍身分證仍須當兵，邱垂正表示，現行兩岸人民關係條例規定，我國人取得大陸身份，就會喪失、註銷台灣身分。

邱垂正說，註銷台灣身份，包括所有權利的身分，但是義務仍要付出，包括服兵役的義務，當初設計是為了避免因為轉換身分逃避兵役，不過這種人數基本上很少數，國防部也會有妥善的管理，並維護國家安全。

針對台灣藝人轉傳央視微博稱「台灣唯一稱謂是中國台灣省」，邱垂正表示，對於這些極少數藝人配合中共的統戰，損害國家主權，過去唱頌中華人民共和國，但這次直接損害我們國家的主權，絕大多數的台灣人民都相當反感，只要是中華民國國民都無法忍受，也對這種行為感到非常的羞恥。

邱垂正呼籲，藝人要停止傷害中華民國的國家主權，這種政治表態越來越變本加厲，傷害這塊土地，陸委會就會依兩岸人民關係條例33條之一，藝人是不是跟中國大陸的黨政軍合作行為？或藝人有沒有申領中國大陸的身分證，將依兩岸人民關係條例進行查處。

對於前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑昨赴移民署說明陸生赴台交流一事，邱垂正說，政府一向對於遵守規範、對等尊嚴、健康有序的交流一向是正面看待，也會提供必要的協助，如果違反兩岸人民關係條例，陸委會都會依照行政程序法，邀請各機關進行行政處置，這次蕭旭岑、馬英九到移民署說明，在蒐集大家的意見之後，內政部也會邀請相關主管機關，做出最後的決定。