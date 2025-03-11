現行義務役有大陸背景 不派高機敏職位

賴政府正全面清查公教人員是否有大陸居住證、身分證，國軍早在十六年前，就對類似問題祭出「正義專案」的保防規定：包括義務役在內的官兵，都必須自白生活圈中與大陸相關的人事關係；如果誠實報告，基本上影響不大，但若故意隱匿相關資訊，就會給自己帶來麻煩。義務役人員若有相關背景，不會分發高機敏性質的職位。

對同時擁有中華民國國籍與大陸身分證的義務役男，不用放棄大陸地區身分證，仍須入營服完兵役，民進黨立法委員陳冠廷昨表示，此類役男可能構成國安風險，國防部須徹查並完善造冊管理，加強內政部役政司與國防部間的聯繫，確保他們不會被安排於機敏單位服役。

政府擴大清查公教人員及公設財團法人相關人員是否有大陸居住證、身分證，近日引發擾民的反彈；雖然持有對岸證件與否，並非判定忠誠度唯一標準，但國防部及附屬單位，仍配合政策發放相關問卷。

軍方官員表示，兩岸民間交流密切，多數民眾都有親友在大陸工作，不可能因此將人趕出軍隊；對於通婚第二代，或在對岸成長的台商子弟，也不能因此免服兵役。正義專案的重點在於有無故意隱瞞。官兵若有親屬長期往來兩岸，或接獲赴大陸工作的退伍同僚邀宴、餽贈等，如果主動告知單位，基本不會有事。反之，相關人際關係被軍方查獲，志願役官兵的發展就可能報銷。

更嚴重犯規的情況是，軍人主動與對岸人士建立關係；幾年前媒體報導，空軍飛官與大陸駐台女記者交往，調查後證實完全無關諜報，而是男方主動發起追求，女方一開始根本不知其身分。儘管如此，當事人仍遭記過停飛，不久就退伍。