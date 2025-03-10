兵役延長為2年？ 政府否認民眾不信

近日流傳美國要求我國將義務役男的役期從1年延長至2年，雖然國防部以「媒體報導內容顯非事實」回應，但從兵役延長到1年、萊豬開放等議題上，政府事前都是一概否認的態度，但最後事實卻都證實了傳言。加上近日台積電大舉赴美投資，但政府似乎事前並未掌握，都讓民眾對政府的不信任感逐步累積。

態度轉彎不只一次

名嘴郭正亮日前稱，美方要求我國在明年將軍購佔GDP的5%，另外還要把義務役男的役期從1年延長至2年。對此，國防部9日雖回應表示，媒體報導內容「顯非事實」，目前並無調整規劃。

但在2020年10月時，時任國防部長嚴德發也曾對外表示沒有打算延長當時4個月的役期，但在2022年12月時，隨即便延長到1年，政府改弦更張並非第一次。

前總統蔡英文2020年宣布開放萊豬進口時，也引發民眾質疑與過去民進黨的立場不同；2021年開放福島食品進口時，時任行政院長蘇貞昌也曾表示，政府並沒有急著開放福島5縣食品，並強調他一向把國人安全擺第一。但這些承諾到後來幾乎都跳票，也讓民眾對於政府的信任打上問號。

官員表態有損信心

如今，台積電前往美國投資1千億美元，總統賴清德雖與台積電董事長魏哲家召開記者會對國人信心喊話，但在面對媒體提問「相關投資是否經過投審會審核」，還有「台灣可以換到什麼」時，賴總統也未直接回答問題本身，僅強調美國相當重視台海和平，實問虛答都使民眾對政府能否確保關鍵技術留在台灣充滿疑慮。

且經濟部長郭智輝在備詢時曾說「台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資1千億美元」，加上賴清德近日召開國安記者會時，宣布要將國防預算增加到GDP的5%。賴政府的許多決策與表態，不免讓外界擔心，是否很多決策背後有來自美方壓力？

不信任施政恐打折

如何爭取更多民眾的信任，讓各界不會認為政府完全受制於美國，是總統賴清德面臨的最大功課，否則這樣的負面觀感累積下，對政府推動施政只會更加事倍功半，失落的民心難以再挽回。

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