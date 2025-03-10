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防現役軍人向敵方表效忠 國防部提修法最重判7年

中央社／ 台北10日電
國防部下午發布新聞稿指出，為強化反制中共對國軍的滲透破壞活動，國防部擬具「陸海空軍刑法第24條」修正草案。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
國防部下午發布新聞稿指出，為強化反制中共對國軍的滲透破壞活動，國防部擬具「陸海空軍刑法第24條」修正草案。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

國防部今天表示，為強化反制中共滲透活動，擬具「陸海空軍刑法第24條」修正草案，現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法等方式對敵人表效忠，將判處1年以上、7年以下有期徒刑。

國防部下午發布新聞稿指出，為強化反制中共對國軍的滲透破壞活動，國防部擬具「陸海空軍刑法第24條」修正草案，凡現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法等方式，對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者，將判處1年以上7年以下有期徒刑。

國防部說明，近年國軍協同國安單位，共同偵破多起敵諜案件，凸顯中共情報刺探及間諜活動日益猖獗，其主要運用金錢、投資、賭博等方式，利誘吸收現役軍人，以簽署書面、拍攝影片等手法，對敵人宣誓效忠，已嚴重損害國家安全，因此特別研擬修正「陸海空軍刑法第24條」，將於完成預告及法制程序後，陳報行政院審查。

國防部強調，現役軍人依憲法及相關法令，應效忠國家、愛護人民，克盡職責確保國家安全。少數官兵叛國不法，除受唾棄，也難逃恢恢法網。

國防部 空軍 軍人

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