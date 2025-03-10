獨／國防部：役男擁大陸身分免棄陸身分證 須入營當兵

因應政府當前政策，國防部正擴大清查所屬軍士官兵是否曾領有中國大陸身分證，要求所屬簽字具結與宣示放棄。國防部今天證實，義務役男雖也在清查之列，但同時擁有中華民國國籍與大陸身分證的義務役男，不用放棄大陸地區身分證，但仍須入營服完兵役。

國防部資源司人力資源處處長成家麒日前曾在國防部記者會中表示，依「兩岸人民關係條例」第9之1條，如在大陸地區設有戶籍，及喪失在台灣地區擔任軍職及公職的權利，另外自願從軍者，基於國家忠誠的義務，依現行的「國籍法」、「公務人員任用法」規範，我國國民擔任公職者不得具有雙重國籍。

本報詢問國防部擁中華民國、中華人民共和國雙重國籍的及齡役男，是否須服義務役？國防部回應表示，國防部僅全面宣導及清查，並未要求義務役男須放棄大陸地區身分證。而兵役徵集屬內政部役政司權責。依台灣地區與大陸地區人民關係條例第9-1條略以：「…因台灣地區人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除」，義務役男如持有大陸身分證，依法仍須完成兵役義務。

至於擁大陸身分證役男入營後如何管制？是否得接觸機敏事務或加入主戰部隊，國防部暫未進一步說明。