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「義務役延長到4年也沒用」退將憂加劇階級對立 國防部否認了

聯合新聞網／ 綜合報導
國軍去年恢復一年期義務役。 聯合報系資料照
國軍去年恢復一年期義務役。 聯合報系資料照

前立委郭正亮日前指出，美軍要求台灣將義務役期延長至兩年，對此，國防部昨（9日）否認，稱目前「無調整規畫」；而美國國務院今也指出，根據政策，國務院不對私下溝通發表評論。事實上，前空軍副司令張延廷示警過一事，他坦言若這政策是真的，恐造成社會的階級對立。

郭正亮日前爆料，美國軍方已經要求台灣，在明年提升軍購量、要占GDP的5％，另外還要把義務役男的役期從一年延長至兩年，引發外界熱議。

對此，張延廷在節目《中天辣晚報》表示，​若該政策成真，那「台灣少子化」將是一個難以跨越的問題。去年龍年生的孩子比較多，統計有13萬人，男女生各半，那還要扣掉志願役、軍警，幾乎沒有人了，籌碼就這麼多，就算役期延長到四年，人數這麼少，其實也於事無補。

張延廷憂心，若義務役延長，未來會不會有更多人去美國生產？拿綠卡？即便在台灣出生，小學生、國中生就走了，那台灣的兵源在哪？他並強調，這樣還會造成貧富差距的現象，有錢人跑掉了，沒錢的留在台灣當兵，會造成社會的階級對立，變成沒辦法的人留著當兵，有辦法的花錢閃兵。

事實上，國防部昨晚間發布新聞稿澄清，國軍兵力整建規畫，係依敵情威脅變化等因素審慎評估，所謂美方要求延長役期說法，相關報導內容「顯非事實」。國防部說明，義務役役期調整，需通盤考量國防安全、國際情勢、防衛作戰需求及社會發展等因素。國防部自去年調整義務役役期為一年，刻正累積訓練成果；國防部尊重各界對役期長短之討論，惟目前並無調整規畫。

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