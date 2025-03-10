20共機艦擾台 1中共火箭飛越台灣防空識別區

海軍要的反無人機性能需求，國產品牌「創未來」反無人機系統曾有「實戰經驗」，美商諾格公司與獨角獸公司，也大多能符合大部分條件。 天下不存在完全不可破解的武器，無人機出現後，就有了無人機反制系統；而反無人機系統出現後，無人機的研發又出現升級。資深記者洪哲政提出3款無人機反制系統的特色，以及矛與盾的對決。

2025-03-10 07:30