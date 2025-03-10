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20共機艦擾台 1中共火箭飛越台灣防空識別區

中央社／ 台北10日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機11架次，其中9架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦9艘，總計中共20機艦持續在台海周邊活動，另偵獲1枚中共火箭行經台灣防空識別區。

國防部指出，9日上午6時至10日上午6時止，偵獲共機11架次，其中9架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，以及共艦9艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，9日上午10時至下午12時，在北部空域偵獲中共1架直升機，9日上午7時35分至下午5時30分，在台灣海峽區域偵獲中共7架次主戰機，其中5架次逾越中線，9日下午2時15分至10日上午6時，在西南空域偵獲中共3架次主戰機。

此外，國軍10日凌晨1時17分偵獲1枚中共運載火箭發射活動，於四川西昌衛星發射中心飛往西太平洋，行經台灣防空識別區（ADIZ）。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部

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