郭正亮稱美軍要求延兵役 美國務院：不評論私下溝通
前立委郭正亮日前指出，美軍要求台灣將義務役期延長至2年。美國國務院今天對此表示，根據政策，國務院不對私下溝通發表評論。美國依然致力強化台灣的自衛能力，以因應其所面臨的威脅。
郭正亮於網路節目表示，美國軍方已要求台灣，把義務役期從1年延長至2年。美國國務院一名發言人下午向中央社做上述回覆。
台灣國防部昨天發布新聞稿指出，國軍兵力整建規劃是依敵情威脅變化等因素審慎評估。現行徵集義務役役期為1年，目前並無調整規劃。媒體報導所謂「美方要求台灣義務役延長至2年」等內容顯然不是事實。
國防部長顧立雄3日與媒體茶敘時也提到，現階段沒有進一步要加長1年義務役役期的規劃。
台灣外交部昨天澄清，不曾接獲美方這類訊息，「對若干名嘴散播假訊息，帶風向負面陳述台美關係，外交部至表遺憾」。
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