新聞眼／檢視國防產業 有無打世界盃本事

「我們造出來，美國就肯賣了。」社會大眾提及自製武器，往往難掩對「捨土從洋」的不滿。然而，從使用者角度，美國市場龐大，單價往往可壓低，更重要是測試更徹底，更能找出設計瑕疵。反之，國造武器受限小量生產，經濟性與可靠性，是難以克服的先天劣勢。

國造論者常以「外購裝備會受制於人」辯護，說法只對了一半。現代武器極其複雜精密，即使美方也無法做到所有零附件都出自國內，遑論我國。如果進口商源消失，國造武器照樣也會停擺。所謂「受制於人」與否，充其量是程度差異。

「國防自主」有道理，執行面卻不能無限上綱。蔡政府上任時宣稱「能國造就不外購」，流於政治掛帥。合理態度應是「無法外購就要自製」，諸如潛艦有需求卻買不到，就必須自製，但仍需大量來自海外軟硬體。至於市場上早就有的成熟產品，硬要為自製而自製，就易重蹈先前高端疫苗的覆轍。更糟的是，一旦變成政治宣示標的物，即使性能與可靠度不足，但因「非成功不可」，軍方也得硬吞。

我方爭取到產製愛國者飛彈零件，代表主事者開始學習以產業角度看大局，體會到自身的優勢與短處，此點甚值得肯定。台積電與鴻海，堪稱當今台灣兩大具備世界級水準企業，強項均非「一條龍」統包，而是在國際產業鏈中，選擇有機會的環節投入，將代工品質與經濟性，磨礪到對手不能企及。反之，當初若把自製完整產品當目標，早就在市場狹小的客觀因素下，被世界洪流吞沒。

面對川普政府壓力，我方難免要付出大把軍購鈔票，甚至可能影響自製品項。與其嗟嘆抱怨，更健康的態度，應是體認現實，借力使力，以打入產業鏈為目標，爭取美方轉移部分產製與維保作業。此時也可檢視，我方的國防業者，是否真有「打世界盃」的本事，抑或只能敝帚自珍？