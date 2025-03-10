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美軍武器零附件供應鏈 我首度打入

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
愛國者飛彈雷達天線，由五千多枚子天線組成陣列，以電子掃描方式運作。圖／美國陸軍檔案照
愛國者飛彈雷達天線，由五千多枚子天線組成陣列，以電子掃描方式運作。圖／美國陸軍檔案照

美製愛國者飛彈是包括我國在內，許多國家的防空主力。製造商雷神公司日前與中科院簽約技轉，代工生產愛國者系統雷達所需的子天線，首度打入美軍制式武器的零附件供應鏈。除了回銷雷神供應全球用戶，國軍愛國者部隊的零件更換，可以直接向中科院採購，不必另向五角大廈提出軍售需求。

不同於先前的勝利女神或鷹式飛彈需要多具雷達分工，導致系統龐大，機動性差；愛國者將上述功能整合在一具雷達上，同時負責目標搜索與鎖定、飛彈導引、電子對抗等功能。雷達型號MPQ-53，改良後稱MPQ-65，是一具相位陣列雷達，在平板型天線表面上，有五千一百餘顆子天線，負責發射與接收電波，原理類似昆蟲的複眼，可搜索左右一百廿度、俯仰九十度的範圍。

愛國者系統所有裝備均裝在拖車上，進入陣地後半小時內就可接戰。目前全球共有十八個使用國，最新的是烏克蘭，未來將增加摩洛哥與瑞士。

中科院前年底曾向立法院報告，愛國者雷達子天線於二○二二年十月，通過雷神公司生產備便評估，未來經原廠技轉認證，將成為美國境外第一個合格供應商，雙方近日完成生產合約簽訂。

由於美方正開發下一代的愛國者射控雷達，工作原理由現行MPQ-53/65的被動電子掃描陣列（PESA），改為主動電子掃描陣列（AESA），因此願意將現行雷達的技術與生產線轉移給我方。

愛國者以連為基本單位，每連有一具MPQ-53/65雷達。空軍防空飛彈指揮部現有九個愛國者飛彈連，組成六三一、六三二、六三三營，同時操作愛國者二型與三型飛彈。國軍採購愛國者飛彈分為兩批，首批三個連於一九九○年代末成軍，後續六個連則歷經扁、馬、蔡三任政府，由於增購飛彈，要到明年才結案，總金額達到新台幣一七九一億元。本案是國軍經由年度預算編列的最大筆武器採購，直到今年才被潛艦量產案超越。

義務役延長至兩年？國防部：無調整規畫

另外，有媒體報導，美方要求台灣加強防衛能力，認為應將義務役延長至二年。國防部昨晚發布新聞稿表示，國軍兵力整建規畫，係依敵情威脅變化等因素審慎評估；所謂美方要求延長役期說法，相關報導內容「顯非事實」。

國防部說明，義務役役期調整，需通盤考量國防安全、國際情勢、防衛作戰需求及社會發展等因素。國防部去年調整義務役役期為一年，刻正累積訓練成果；國防部尊重各界對役期長短之討論，惟目前並無調整規畫。

國軍 國防部 愛國者飛彈

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