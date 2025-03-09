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內政部：替代役男投入公益 13年來逾535萬人受惠

中央社／ 台北9日電

內政部說，推動替代役投入長照公益服務，包括從事學童課後照顧、關懷獨居長者與捐血等，自民國100年至113年，替代役男參與各項公益活動達65萬人次，受惠民眾超過535萬人。

內政部今天透過新聞稿表示，替代役男服務領域遍及社會治安、災害搶救及社福照護等，替代役訓練及管理中心為建構替代役多元服務面向，並培養役男關懷弱勢、熱心公益情操等信念，鼓勵役男從事學童課後照顧、獨居長者居家關懷、環境清潔、捐血活動、反毒宣導及生活協助等公益服務，以捐血活動為例，自96年至今役男捐血量已突破4000萬c.c.。

內政部說，此外，替代役男在成功嶺服役時，須接受志願服務課程訓練，至今已有29萬6316人取得志願服務證書，並累積65萬人次役男參與各項公益服務。

內政部指出，為擴大及延伸替代役服務量能，除協助役男取得志願服務結業證書及初級救護技術員證照（EMT-1）外，隨災害與社會安全挑戰日益增加，替代役在民防工作角色愈加關鍵，目前已納入射擊訓練基礎訓練課程，並自今年起將防災士訓練納入新訓及備役召訓替代役役男課程，共同提升災害防救量能，強化替代役個人、家庭及社會自救互助技能，進而成為國家安全防護力量。

內政部 公益活動 替代役男

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