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海軍敦睦遠航訓練支隊抵台南安平港 今明2天開放登艦

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
海軍「敦睦遠航訓練支隊」今起一連2天在台南安平商港，展開國內航訓第2站，並開放登艦參觀活動，台南市長黃偉哲（右）今也歡迎海軍敦睦艦隊環島航訓停留安平港。圖／南市府提供
海軍「敦睦遠航訓練支隊」今起一連2天在台南安平商港，展開國內航訓第2站，並開放登艦參觀活動，台南市長黃偉哲（右）今也歡迎海軍敦睦艦隊環島航訓停留安平港。圖／南市府提供

海軍「敦睦遠航訓練支隊」今起一連2天在台南安平商港，展開國內航訓第2站，並開放登艦參觀活動，台南市長黃偉哲今除歡迎海軍敦睦艦隊環島航訓停留安平港外，同時致贈官兵弟兄加菜金，並邀請民眾共同響應，提升國防意識。

黃偉哲表示，海軍敦睦艦隊是海軍重要的宣傳艦隊，展現出海軍精良訓練與裝備，9、10日一連2天透過艦艇開放參觀，希望讓民眾近距離接觸海軍，了解海軍的任務和功能，並提升全民國防意識，讓國人更了解海軍保家衛國的訓練成果。

台南市政府表示，今年除開放532磐石軍艦（油彈補給艦）及1207武昌軍艦（康定級飛彈巡防艦）2艘軍艦外，也特地向海軍爭取增派623沱江級武江艦，並增設20機砲悍馬車、40機槍悍馬車、AAV7登陸戰車、紅雀無人機等裝備陳展，希望帶給民眾一場豐富的國防知性饗宴。

敦睦遠航訓練支隊今明2天開放民眾登艦參觀，同時也安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊舉行1小時表演，活動期間於停泊港有各式攤位，包括郵局「i 郵箱」行動郵車、府城美食、農特產品等市集。

民政局說明，活動期間僅開放新信路管制站提供民眾出入，歡迎參觀民眾搭乘大眾運輸，像是台南市公車「綠17」、「藍幹線」前往，登艦時請出示國民身分證或具照片之合法證件供海軍查驗辨識，歡迎有興趣的民眾踴躍登艦，為國軍加油打氣。

海軍敦睦遠航訓練支隊今明2天開放民眾登艦參觀，同時也安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊舉行1小時表演。圖／南市府提供
海軍敦睦遠航訓練支隊今明2天開放民眾登艦參觀，同時也安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊舉行1小時表演。圖／南市府提供
海軍敦睦遠航訓練支隊環島航訓，其中1207武昌軍艦（康定級飛彈巡防艦）今起一連2天在台南安平商港停留。圖／南市府提供
海軍敦睦遠航訓練支隊環島航訓，其中1207武昌軍艦（康定級飛彈巡防艦）今起一連2天在台南安平商港停留。圖／南市府提供

國防 海軍 黃偉哲

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