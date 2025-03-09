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2空飄氣球16共機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北9日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機9架次，其中7架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦7艘，總計中共16機艦，以及2顆中共空飄氣球，持續在台海周邊活動。

國防部指出，8日上午6時至9日上午6時止，偵獲共機9架次，其中7架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，及共艦7艘，持續在台海周邊活動。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，8日上午7時55分至下午11時10分，在台灣海峽區域偵獲中共5架次主戰機，其中3架次逾越中線，上午8時45分至下午1時10分，在西南空域偵獲中共4架次主、輔戰機及無人機。

此外，國軍8日偵獲中共空飄氣球2顆，分別在下午1時26分偵獲、下午2時40分消失，地點於基隆西北78浬處，高度為1萬8000呎；另一顆在上午8時40分偵獲、上午10時25分消失，地點在基隆西南79浬，高度為1萬呎。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部 解放軍

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