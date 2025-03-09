2空飄氣球16共機艦擾台 國軍嚴密監控應處

中科院的空射雄三研發進度在清泉崗基地曝光，有點像是模特兒走秀，不就是讓美方看看，美方你到底賣不賣AGM-158C遠程反艦飛彈？ 資深記者洪哲政舉例，20年前，空射雄二也在經國號試掛載一下，美方就同意出售空射魚叉反艦飛彈。 這次是否有效，有幾個軍武迷必看的技術觀察點。

2025-03-09 07:30