聽新聞
0:00 / 0:00
敦促美早交新機 空軍前司令劉任遠拜會美空軍參謀長
我國向美採購66架新F-16C/D Block 70戰機，受限多重因素遲遲等不到新機出廠。空軍前司令劉任遠拜會美國空軍參謀長大衛．阿爾文（David Allvin）的畫面日前曝光，據了解，此行除禮貌性拜會外，也敦促我軍購新機能早日交機。而F-16C/D Block 70首架機目前在等洛馬裝配線下線。
劉任遠上將現已調任為總統府戰略顧問，畫面應是去年訪美期間所攝。空軍對此沒有說明。
我國的F-16C/D Block 70型機，搭載AN/APG-83主動電子相位陣列雷達（AESA），另近年才認選配AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統，因此裝配進度緩慢。
但國防部長顧立雄月前曾示，我首架F-16C/D Block 70已經組裝完成，目前進行測試，國防部利用電話會議與專案管制審查會、駐廠代表等方式推動，希望在本（３）月能完成下線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言