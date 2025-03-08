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敦促美早交新機 空軍前司令劉任遠拜會美空軍參謀長

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
空軍前司令劉任遠去年拜會美國空軍參謀長大衛·阿爾文 (David Allvin) 的畫面，此行除禮貌性拜會外，也敦促我軍購新機能早日交機。圖／讀者提供
空軍前司令劉任遠去年拜會美國空軍參謀長大衛·阿爾文 (David Allvin) 的畫面，此行除禮貌性拜會外，也敦促我軍購新機能早日交機。圖／讀者提供

我國向美採購66架新F-16C/D Block 70戰機，受限多重因素遲遲等不到新機出廠。空軍前司令劉任遠拜會美國空軍參謀長大衛．阿爾文（David Allvin）的畫面日前曝光，據了解，此行除禮貌性拜會外，也敦促我軍購新機能早日交機。而F-16C/D Block 70首架機目前在等洛馬裝配線下線。

劉任遠上將現已調任為總統府戰略顧問，畫面應是去年訪美期間所攝。空軍對此沒有說明。

我國的F-16C/D Block 70型機，搭載AN/APG-83主動電子相位陣列雷達（AESA），另近年才認選配AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統，因此裝配進度緩慢。

國防部長顧立雄月前曾示，我首架F-16C/D Block 70已經組裝完成，目前進行測試，國防部利用電話會議與專案管制審查會、駐廠代表等方式推動，希望在本（３）月能完成下線。

F-16 國防部 空軍

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